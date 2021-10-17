إعلام: بعد عطل كبير... "جوازات التطعيم" تعود للعمل في إسرائيل

بدأت إسرائيل في مسح رموز الاستجابة السريعة "كيو آر" على الجوازات الصحية الخضراء بعد أن توقفت عن العمل أثناء حدوث عطل تقني شامل.

ووفقًا لـ"تايمز أوف إسرائيل"، فيجب الآن فحص رمز "كيو آر" لـ "جواز السفر الأخضر" باستخدام تطبيق وزارة الصحة، وكذلك للتحقق من رقم الهوية، يهدف هذا الإجراء إلى منع تزوير جوازات السفر الخضراء.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، في وقت سابق، عن تمديد صلاحية شهادات التطعيم من الطراز القديم حتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 بسبب عطل فني في إصدار الشهادات الجديدة "الجوازات الخضراء".

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بوجود عطل تقني كبير على المواقع الإلكترونية لوزارة الصحة فيما يتعلق بالانتقال إلى قواعد البيانات الجديدة الذي تزامن مع النداء الواسع من الإسرائيليين للحصول على شهادات جديدة.

وأدخلت إسرائيل منذ 3 أكتوبر قواعد جديدة لما يسمى بـ "المعيار الأخضر" لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا والذين تعافوا.

حيث يُعتبر الأشخاص محصنين بعد أسبوع من التطعيم الثالث أو الثاني بلقاح "فايز"، ولكن بعد ستة أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح، يعتبر الشخص مرة أخرى غير محصّن، ولاستعادة الحصانة الصحية، يجب أن يتم التطعيم بجرعة ثالثة، بحسب القسم الصحفي لوزارة الصحة.

ويسمح بزيارة المرافق العامة والنوادي الرياضية والمؤسسات والمكاتب فقط عند إبراز "الجوازات الخضراء".

وبدأ التطعيم الجماعي للسكان ضد "كوفيد-19" في إسرائيل في 20 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ويتم تطعيم مواطني الدولة بلقاح "فايزر"، في 10 يناير/كانون الثاني، وتلقى أكثر من 5.69 مليون شخص جرعتي اللقاح، وتلقى أكثر من 3.82 مليون شخص الجرعة الثالثة.