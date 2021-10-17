فنزويلا تعلن تعليق المفاوضات مع المعارضة

أعلنت فنزويلا تعليق المفاوضات التي كانت عازمة على استئنافها نهاية هذا الأسبوع، مع المعارضة.

وحسب بيان أدلى به رئيس فرق المفاوضين باسم الحكومة الفنزويلية النائب عن الحزب الاشتراكي خورخي رودريغيز، فإن المفاوضات تم تعليقها، وفقا لرويترز.

وقال رودريغيز إن الحكومة الفنزويلية لن تحضر المحادثات المقرر أن تبدأ اليوم الأحد، بعد أن سلمت الرأس الأخضر رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب المبعوث الفنزويلي إلى الولايات المتحدة بتهم غسل الأموال.

وكانت الحكومة الفنزويلية قد عينت في سبتمبر، صعب - الذي اعتقل في يونيو 2020 عندما توقفت طائرته في الرأس الأخضر للتزود بالوقود - كعضو في فريقها التفاوضي في محادثات مع المعارضة في المكسيك، حيث يتطلع الجانبان لحل أزمتهما السياسية.

ووصف رودريغيز، قرار تعليق المفاوضات بأنه "تعبير عن احتجاجنا العميق على العدوان الوحشي على الشخص وتنصيب مندوبنا أليكس صعب موران".

من جانبه ندد زعيم المعارضة خوان جوايدو بالقرار، قائلا عبر تويتر: "مع هذا التعليق غير المسؤول لمساعدتهم في المكسيك، فإنهم يتهربون مرة أخرى من الاهتمام بالبلاد، التي تعاني حاليًا من فقر مدقع يبلغ 76.6%"، مؤكدا أنه سيواصل الإصرار على إيجاد حل لأزمة البلاد.

ونددت فنزويلا ، في تغريدة على موقع تويتر لوزارة الاتصالات، بالتسليم ووصفته بـ "الاختطاف".

وبعد ساعات من تسليم صعب، ألغت فنزويلا الإقامة الجبرية لستة مدراء تنفيذيين سابقين لشركة التكرير سيتجو، وهي شركة أمريكية تابعة لشركة النفط الحكومية بدفزا.

واتهمت وزارة العدل الأمريكية صعب في عام 2019 فيما يتعلق بمخطط رشوة للاستفادة من سعر الصرف الذي تسيطر عليه الدولة في فنزويلا، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه بسبب تنسيقه المزعوم لشبكة فساد سمحت لساب والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالاستفادة من برنامج دعم المواد الغذائية الذي تديره الدولة.

وأكد متحدث باسم وزارة العدل الأمريكية تسليم صعب، وقال إنه من المتوقع أن يمثل يوم الاثنين، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية لفلوريدا.

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