مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي: جاهزون للمشاركة في مناورات عسكرية مع أصدقائنا

قال اللواء خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية، إن الجيش قادر على المشاركة في مناورات مشتركة مع الدول الصديقة في أي وقت.

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن المناورة التي نفذها اللواء 106 المجحفل جرى الاستعداد لها منذ أربعة أشهر، وأنها تعد المناورة الأولى التي شاركت فيها مختلف وحدات اللواء 106 من مشاة ودبابات ومدفعية وقوات صاعقة وطيران وغيرها من الوحدات الداعمة والمساندة.

وأوضح أن هذه المناورة أكدت استعداد القوات المسلحة الكامل لمواجهة أي مخاطر مستقبلية، خاصة في ظل توحيد صوف الجماعات المسلحة والمتطرفة ومحاولة تهديد الأمن القومي للبلاد.

وأشار المحجوب إلى أن قوات الجيش الليبي تعمل بشكل مستمر على تتبع العناصر الإرهابية والقضاء عليها خاصة في منطقة الجنوب الليبي، وأنها تكثف عملها للقضاء على المجموعة التي نشرت بعض الصور بالأمس وزعمت أنها تقيم عمليات تدريب في الجنوب.

وعلى صعيد مغادرة المرتزقة وتوحيد المؤسسة العسكرية، أوضح المحجوب أن اللمسات النهائية من الناحية النظرية وضعت، وأن الجوانب العملية يفترض أن تبدأ في الفترة المقبلة، (دون أن يحدد الموعد)، وأن هذه العملية ستتم تحت إشراف دولي.

وفيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، أوضح أنها تبدأ بعد مغادرة المرتزقة بشكل مباشر، مع مراعاة الجوانب المتفق عليها بين أعضاء لجنة "5+5".

وحضر المناورة الفريق أول عبد الرازق الناظوري القائد العام للقوات المسلحة الليبية المكلف، ورؤساء الأركان والهيئات ومدراء الإدارات، والتي نفذت على مدى يومين وتم التجهيز لها لعدة أشهر وشارك فيها أكثر من 4 آلاف عسكري بين ضابط وضابط صف وجندي.

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