حذاء أسطورة كرة السلة مايكل جوردن يحطم رقما قياسيا

وبيع زوج الأحذية مقابل 1.5 مليون دولار أمريكي.

وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حمل هذا الحذاء "الأبيض" علامة شركة نايكي للملابس الرياضية باللون الأحمر، لافتة إلى أن اللاعب الأسطوري ارتداه في المباراة الخامسة من موسمه الصاعد مع فريق شيكاغو بولز الأمريكي.

#AuctionUpdate The most valuable sneakers ever offered at auction—Michael Jordan's regular season game-worn Nike Air Ships from 1984—have just sold at $1,472,000 in our luxury sale in Las Vegas. #SothebysxMGM pic.twitter.com/OlxvZ1ETML — Sotheby's (@Sothebys) October 24, 2021

وقالت دار سوذبيز للمزادات إن الحذاء الأعلى قيمة بأي مزاد على الإطلاق، وهو حذاء نايكي "إير شيبس" التقليدي الذي ارتداه جوردن خلال الموسم الرياضي بدءا من عام 1984، وقد بيع للتو مقابل 1.472 مليون دولار في صفقتنا الفاخرة في لاس فيغاس.

هذا وكان حذاء نايكي "إير ييزي 1إس" الذي ارتداه سابقاً نجم الراب الأمريكي كانييه ويست، قد بيع مقابل 1.8 مليون دولار في أبريل/نيسان الماضي، لكنها كانت صفقة خاصة، دون مزاد علني.