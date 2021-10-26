مصدر في الجيش الليبي يكشف عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد

قال مصدر في الجيش الوطني الليبي إن عدد القوات الأجنبية والمرتزقة في البلاد يُقدر بنحو 21 ألفا، مشيرا إلى أن اللجنة العسكرية الليبية (5 + 5) تعمل على وضع جدول زمني لإخراجهم.

بنغازي - سبوتنيك. وأوضح المصدر لوكالة سبوتنيك أن "هناك اجتماعات ستنعقد في القاهرة بين اللجنة العسكرية الليبية (5 + 5) مع ممثلي تشاد والسودان والنيجر لمناقشة جدول زمني لسحب مسلحي هذه الدول من ليبيا"، متوقعا أن تُعقد الاجتماعات مطلع الشهر المقبل في العاصمة المصرية.

وقال "عددهم (المرتزقة والقوات الأجنبية) في الجنوب من الممكن أن يكون 11 ألفا، وبالنسبة للآخرين ممكن أكثر من 10 آلاف".

وفي اليوم الثامن من الشهر الجاري، الجمعة، ناقشت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" في ليبيا، آليات انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية خلال اجتماعها في جنيف، برعاية بعثة الأمم المتحدة.

ودرست اللجنة، بحسب البيان، مسألة إعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وأكدت اللجنة في بيانها على ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، لا سيما تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة في ليبيا قبل البدء بتنفيذ الخطة.

وشددت اللجنة خلال اجتماعاتها على ضرورة تنفيذ آليات خطة إخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الاجنبية من الأراضي الليبية بدقة شديدة.