صندوق سيادي نرويجي يستبعد 14 شركة سلاح بينها إسرائيلية لإنتاجها أسلحة نووية

استبعد صندوق معاشات التقاعد في النرويج 14 شركة كبرى لتصنيع السلاح، من خطته الاستثمارية، معللا بأنها تنتج أسلحة نووية.

ووفقا لبيان نشرته "رويترز"، قال صندوق معاشات التقاعد في النرويج "كيه إل بي"، وهو أكبر صندوق معاشات في البلاد، إنه لن يستثمر بعد الآن في 14 شركة كبرى لتصنيع الأسلحة ومورديها، من بينها شركة ريثيون تكنولوجيز، ورولز رويس.

وأوضح البيان أن استبعاد الشركات التي يوجد مقرها في بريطانيا والصين وفرنسا وإسرائيل والهند وإيطاليا والولايات المتحدة، جاء بسبب أنها تنتج أنواعًا معينة من الأسلحة، معظمها تشتمل على أسلحة نووية، تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأوضح أن المعيار الذي وضعه الصندوق لتلك الأسلحة ينطبق بشكل رئيسي على الأسلحة النووية والذخائر العنقودية وكذلك الألغام المضادة للأفراد".

والشركات الـ 12 الأخرى هي مجموعة بابكوك الدولية، وشركة الصين لبناء السفن، وشركة داسو للطيران، وإلبيت سيستمز، وجنرال دايناميكس كورب، وكيه بي آر إنك، ول 3 هاريس تكنولوجيز، ولارسن آند توبرو ليمتد، ولايدوس ​​هولدنجز، ولييدوس، وليوناردو سبا وتاليس إس إيه.

وأشار بيان الصندوق النرويجي إلى أن القرار يتبع مراجعة المعايير الأخلاقية، وتوسيع تعريفها ليشمل صانعي المكونات الرئيسية المستخدمة لهذه الأنواع من الأسلحة ومقدمي خدمات الدعم الرئيسية.

من جهته قال كيران عزيز، رئيس الاستثمار المسؤول في الصندوق: "لا تحتاج الشركات إلى إنتاج مكونات الأسلحة الفعلية بنفسها، نحن نتخذ الآن خطاً أكثر صرامة قليلاً مع منتجي الطائرات والسفن التي تم تطويرها أو إنتاجها أو تكييفها لإطلاق أسلحة نووية".

جدير بالذكر أن موقف صندوق معاشات التقاعد النرويجي ليس الأول بين الصناديق السيادية في البلاد، والتي تدعم بعض المعايير الأخلاقية، فقد سبق وأعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، والذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، استبعاد شركات من العمل معه، مؤكدا أن السبب هو أنشطتها المرتبطة بدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

يشار إلى أن صندوق معاشات التقاعد في النرويج يدير أصولاً تبلغ قيمتها 90 مليار دولار.

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