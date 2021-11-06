هواء سام يغطي نيودلهي ومؤشر تلوث الهواء يصل إلى 456/500

واصلت مستويات التلوث ارتفاعها بشكل خطير لليوم الثاني على التوالي في العاصمة الهندية نيودلهي، بعد مخالفة محتفلين حظرا حكوميا لإطلاق الألعاب النارية خلال مهرجان هندوسي كبير إلى جانب إحراق الفلاحين مخلفات المحاصيل الزراعية.

ووصل مؤشر جودة الهواء "إيه كيو آي" في نيوديلهي إلى 456 على مقياس من 500، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وعبر السكان على مواقع التواصل الاجتماعي عن استيائهم من الأوضاع الخطيرة في المدينة صاحبة أسوأ جودة هواء في عواصم العالم.

ويموت سنويا أكثر من مليون شخص في الهند بسبب الهواء السام، كما أن له تأثير اقتصادي سيء على الولايات الشمالية المكتظة بالسكان، والعاصمة التي يعيش بها وحدها 20 مليون شخص.

وقال نظام المراقبة التابع للوزارة الاتحادية لعلوم الأرض في بيان بموقعه على الإنترنت إن من المتوقع أن يتحسن الوضع في نيودلهي ابتداء من ساعة متأخرة من مساء الأحد، لكن مستوى تلوث الهواء سيظل ضمن فئة "سيء للغاية" التي يمكن أن تتسبب في أمراض الجهاز التنفسي إذا استمر التعرض للهواء الملوث فترة طويلة.