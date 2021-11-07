الطب الأكثر دراسة... "الصداقة الروسية" وجهة تاريخية للطلاب العرب في روسيا

تتميز جامعة "الصداقة بين الشعوب" الروسية أو كما تعرف أيضا بـ"RUDN"، بتنوع الفروع والاختصاصات بالإضافة للمستوى التعليمي الذي جعلها مقصدا للكثير من الطلاب الأجانب وتحديدا العرب.

حيث تخرج من الجامعة حوالي 5 آلاف طالب عربي اختصوا في مجالات عدة كان فيها للطب الحصة الأكبر.

وتحدث عميد قسم اللغات والآداب، فيكتور فلاديميروفيتش بارباش، عن التواجد العربي في الجامعة بالإضافة للتعاون مع الجامعات العربية.

وقال بارباش: "التعاون مع الدول العربية يعود تاريخه لتاريخ تأسيس الجامعة حيث أصبحت دراسة الطلاب العرب في الجامعة تقليدا سنويا، مشكلين النسبة الأكبر من طلاب الجامعة. إذا تحدثنا عن الأرقام، اليوم يوجد حوالي 1000 طالب في جامعة RUDN يمثلون الدول العربية، ويأتون من جميع دول المنطقة تقريبا، وتبرز عدد من الدول وهي سوريا والعراق ولبنان ومصر والجزائر والأردن واليمن والمغرب. طوال تاريخها، تخرج من جامعتنا حوالي 5000 متخصص من الدول العربية. ومن بين هؤلاء 1100 من لبنان و950 من سوريا و660 من الأردن و550 من اليمن ونحو 600 من العراق."

وتابع مضيفا: "أكثر التخصصات شيوعا بين الطلاب العرب هو الطب العام، وإذا تحدثنا عن أعضاء هيئة التدريس لدينا، فهناك طلاب عرب في اللغويات وعلم فقه اللغة والصحافة. ونحن فخورون جدا بأن أكثر من اثني عشر خريجا من فرعنا أصبحوا صحفيين دوليين مشهورين".

وحول التعاون بين الجامعة والاتحادات الطلابية والدول العربية، أجاب بارباش: "التعاون ينمو في اتجاهات مختلفة، حيث لدينا اتحادات (روابط) نشطة للغاية للطلاب العرب في الجامعة، وقد تم تأسيسها في عام 2001. والأكثر نشاطا هي اتحادات طلاب لبنان والأردن وسوريا. كما وتوفر الجامعة بدورها الكثير من الفرص لإثبات الذات للطلاب من الدول العربية، فهي تنظم حوالي 100 حدث سنويا. يشمل هذا العدد المعارض الوطنية وأمسيات الذاكرة والثقافة والأعياد الوطنية وغير ذلك الكثير."

وأضاف قائلا: "تم افتتاح فصلين دراسيين في لبنان، و3 فصول متخصصة في الأردن، وفي 12 نوفمبر وسيتم تنظيم مركز موارد للتعليم الروسي في سوريا، في الوقت نفسه، نحن على اتصال مع جميع الجامعات الكبرى تقريبا في الدول العربية".

هذا وزارني في وقت سابق مدير فرع بيت لحم في جامعة فلسطين المفتوحة، واتفقنا معه على إنشاء برنامج منفصل للحصول على درجة البكالوريوس المشتركة في اللغويات وبرامج اللغة الروسية.

ووجه بارباش الدعوة للطلاب العرب بعدم تفويت الفرصة للحصول على التعليم في جامعة الصداقة، قائلا: " لا أزال أعتقد أن جامعتنا رائدة في التعليم العالمي، وهذه حقيقة".