مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين إثر زلزالين ضربا جنوبي إيران

أعلنت منظمة الطوارئ الإيرانية، اليوم الأحد، مصرع شخصين أحدهما بسبب سقوط أسلاك كهربائية وإصابة 15 آخرين إثر زلزالين ضربا جنوب إيران، فضلا عن انقطاع الكهرباء عن بعض المناطق.

طهران- سبوتنيك. وقالت المنظمة اليوم إن "زلزالين ضربا مدينة "بندر عباس" في محافظة "هرمزغان" جنوب إيران بفارق دقيقة واحدة بقوة 6.4 على مقياس ريختر بعمق 18 كلم والثاني بقوة 6.3 على عمق 10 كلم ما أسفر عن وفاة شخصين وانقطاع التيار الكهربائي عن بعض المناطق".

وأضافت أن "السكان شعروا بالزلزال في أجزاء من فارس وبوشهر ووصل امتداده لجزيرة كيش جنوبي البلاد وأدى إلى أضرار خفيفة في بعض المنازل".

ومن جانبه، قال حسن زاده، مدير هيئة الطوارئ في محافظة "هرمزغان" للتلفزيون الرسمي إنه "تم إصدار الأوامر لفرق الطوارئ للانتشار وتقييم آثار الزلزال، وللجهات المعنية لرفع جاهزيتها".

ومن جانبها، أعلنت الرئاسة الإيرانية في بيان أن "الرئيس إبراهيم رئيسي وجه باتخاذ إجراءات فورية لمساعدة متضرري الزلزال جنوب البلاد وأمر نائبه الأول بالسفر فورا إلى "هرمزغان" لمتابعة أوضاع المحافظة بعد الزلزال الذي ضربها".

وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن محافظ هرمزغان" مهدي دوستي أنه توجه إلى الأحياء التي تأثرت بالزلزال ولم تتعرض لأضرار جسيمة.

وأضاف أنه تم "فتح وتجهيز بعض الأماكن العامة لإيواء الناس تحسباً لحالة الطوارئ"، مطالبا "سكان المحافظة الخروج من المنازل والمبيت داخل الأماكن العامة التي وفرتها السلطات لتجنب مخاطر الهزات الارتدادية".

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، قد أعلنت أمس السبت بأن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة وقع في شمال شرق إيران بالقرب من الحدود مع تركمانستان.