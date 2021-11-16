مفوضية الانتخابات الليبية تعلن تقدم مرشحين جدد للانتخابات الرئاسية

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية أنها استقبلت عددا من المرشحين، قدموا أوراق ترشحهم للانتخابات الرئاسية الليبية.

وحسب بيان نشرته المفوضية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قالت إن مزيدا من المرشحين توافدوا على مقر المفوضية لتقديم أوراق ترشحهم لمنصب رئاسة الدولة.

مرشحون جدد يتقدمون للترشح للانتخابات الرئاسية

يتوافد إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات مزيدٌ من المرشحين لتقديم أوراق ترشحهم لمنصب رئاسة الدولة



التفاصيل: https://t.co/6gCQTw7Lbj pic.twitter.com/lBs2fJDKRP — المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (HNEC) (@LyHNEC) November 16, 2021

وأوضح البيان أن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل صباح أمس الاثنين 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، كلا من: المرشح أسعد محسن زهيو، والمرشح فيضان عيد حمزة، والمرشح السنوسي عبدالسلام الزوي، مصحوبين بمستنداتهم ووثائقهم الخاصة بالتقدم لطلب الترشح المبدئي، لافتا إلى أن عدد المتقدمين لهذا المنصب أصبح خمسة مرشحين.

وأشار بيان المفوضية الليبية إلى أن "قبول طلبات الترشح يعد قبولًا مبدئياً إلى حين التحقق من بياناتهم"، مؤكدا أن المفوضية سوف تعلن بعد إغلاق باب الترشح، القوائم المبدئية للمرشحين، وتنشره بوسائل الإعلام وموقع المفوضية الرسمي.

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