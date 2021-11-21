علامة تحدث أثناء الليل تشير إلى الإصابة بالسرطان

هل تذهب إلى المرحاض أثناء الليل؟ ربما يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان.

سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطانات شيوعا بين الرجال بعد سرطان الجلد، ومع ذلك، لا يعرف الكثير من الناس أعراض سرطان البروستاتا، بما في ذلك الأعراض الموجودة في البول.

طبقا لموقع إكسبريس يو كيه، يمكن أن يعطي بولك الكثير من الدلائل حول صحتك العامة، فإذا كنت تتبوّل كثيرًا، بما في ذلك الاستيقاظ في منتصف الليل للاندفاع إلى الحمام، فقد يكون هذا مدعاة للقلق.

تتمثل إحدى الصعوبات في تشخيص سرطان البروستاتا في أنه غالبًا لا يظهر مع العديد من الأعراض حتى يتقدم المرض، لكن ربما يكون الاستيقاظ في الليل الذي غالبًا ما يسمى: التبول الليلي.

يمكن أن يكون التبول الليلي علامة على وجود ورم متزايد يضغط على مجرى البول، وهو الأنبوب الذي ينقل البول من المثانة، ولذلك إذا لاحظت أنك كنت بحاجة إلى التبول كثيرًا، بما في ذلك في منتصف الليل، فيجب عليك الذهاب إلى الطبيب لفحصها.

وفي أغلب الأحيان، لا يكون السبب خطيرًا مثل السرطان، ولكنه أكثر شيوعًا مثل تضخم البروستاتا، ومع ذلك، فإن الطريقة الوحيدة لاستبعاد الإصابة بسرطان البروستاتا هي زيارة طبيبك العام وإجراء الفحص.

إذا تحدثت إلى طبيبك وقال لك إنه يجب إجراء فحص البروستاتا، فهناك مجموعة متنوعة من الاختبارات المختلفة.

من المرجح أن يختبر طبيبك بولك لاستبعاد الأسباب الأخرى، قم بإجراء فحص رقمي للمستقيم - حيث يشعر الطبيب بالبروستاتا للتحقق من تضخمها - وربما فحص الدم.

ما هي أعراض سرطان البروستاتا؟

بالإضافة إلى التبول بشكل متكرر، خاصة أثناء الليل، فهذه هي الأعراض الأكثر شيوعًا لسرطان البروستاتا:

صعوبة في بدء التبول أو إفراغ المثانة

تدفق ضعيف

الشعور بعدم إفراغ المثانة بشكل صحيح

تقطر البول بعد الانتهاء من التبول

الحاجة المفاجئة للتبول

أعراض مصاحبة

قد يواجه المريض أيضًا أعراضًا أخرى، منها:

آلام الظهر وآلام الورك أو آلام الحوض

مشاكل في الانتصاب أو الحفاظ عليه

دم في البول أو السائل المنوي

فقدان الوزن غير المبرر