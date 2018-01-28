شمايكل يبدي إعجابه بأحد ملاعب كأس العالم 2018 ويصفه بقالب الحلوى (صور)

قام الحارس الدنماركي الشهير بيتر شمايكل بزيارة لمدينة نيجني نوفعورد إحدى المدن المستضيفة لفعاليات بطولة كأس العالم بكرة القدم و المقررة صيف العام الحالي.

قام شمايكل بزيارة الى المدينة في إطار زيارته للمدن الروسية التي ستستضيف مبارايات كأس العالم 2018.

حيث قام بزيارة ملعب المدينة و الذي سيحتضن 6 مبارايات ضمن البطولة، و أبدى إعجابه الشديد بالتصميم

ليصف بعدها الملعب كقالب الحلوى، بتغريدة على صفحته الخاصة على "التويتر".

This is Nizhniy Novgorod Stadium where England will play Panama & 5 other games will be played in the @FIFAWorldCup. Looks like a tasty cake🎂 #ThePeterSchmeichelShow #Russia2018 pic.twitter.com/vvMhDh9NXo — Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) ٢٥ يناير، ٢٠١٨

كما قام بزيارة عدد من منشآت المدينة من بينها معمل لصناعة السيارات.

يذكر بأن شمايكل سيكون حاضرا في بطولة كأس العالم ولكن كمحلل رياضي على إحدى القنوات التلفيزيونية.