المنتخب الأمريكي للتزحلق السريع محط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيه (صور)

أصبح المنتخب الأولمبي الأمريكي المشارك في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في كوريا الجنوبية مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب زيه الرسمي.

© Sputnik. Alexander Wilf الروسية صاحبة الـ15عاما تحقق رقما عالميا في التزحلق الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية الشتوية

السخرية طالت جميع أفراد المنتخب الأمريكي المشارك في التزحلق على الجليد، وذلك بسبب الزي الذي ظهروا فيه في منافسات التزحلق السريع للفرق.

حيث تم وصف التصميم بأنه "للشاذين جنسيا"، إذ تميزت الملابس باللون الداكن وباللون الأبيض الذي غطا قسما من اليدين والقدمين، وليظهر لون ثالث بين القدمين في المناطق الحساسة.

الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على الزي ودعا إلى مقاضاة اللجنة الأولمبية الأمريكية لاختيارها هذا الزي.

The US Olympic committee should be fined then fired for approving those embarrassingly bad speed skater’s uniforms. Check out the crotch area. Horrible! — (((Elvis)))👊✊🇺🇸Support our Brothers &Sisters (@elviscoal) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

بينما غرد دارين روفل قائلا: "لايهمني الأحاسيس خلف هذا الزي ولكنه غير جيد".

Don’t care the science behind this, this look is not OK (📷 by @rodger_sherman) pic.twitter.com/23EM04qtZR — Darren Rovell (@darrenrovell) ١٩ فبراير، ٢٠١٨

وقال البعض لنرى كيف يبدو الزي من الخلف.