المنتخب الأمريكي للتزحلق السريع محط سخرية مواقع التواصل الاجتماعي بسبب زيه (صور)

حيث تم وصف التصميم بأنه "للشاذين جنسيا"، إذ تميزت الملابس باللون الداكن وباللون الأبيض الذي غطا قسما من اليدين والقدمين، وليظهر لون ثالث بين القدمين في المناطق الحساسة.
الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاحتجاج على الزي ودعا إلى مقاضاة اللجنة الأولمبية الأمريكية لاختيارها هذا الزي.
The US Olympic committee should be fined then fired for approving those embarrassingly bad speed skater’s uniforms. Check out the crotch area. Horrible!— (((Elvis)))👊✊🇺🇸Support our Brothers &Sisters (@elviscoal) ١٩ فبراير، ٢٠١٨
بينما غرد دارين روفل قائلا: "لايهمني الأحاسيس خلف هذا الزي ولكنه غير جيد".
Don’t care the science behind this, this look is not OK (📷 by @rodger_sherman) pic.twitter.com/23EM04qtZR— Darren Rovell (@darrenrovell) ١٩ فبراير، ٢٠١٨
وقال البعض لنرى كيف يبدو الزي من الخلف.
Who designed these speedskating uniforms pic.twitter.com/TkE14zsZKe— Rodger Sherman (@rodger_sherman) ٤ يناير، ٢٠١٨
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