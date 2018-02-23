زاغيتوفا تحرز أول ذهبية لروسيا في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ

أحرزت المتزحلقة على الجليد ألينا زاغيتوفا أول ميدالية ذهبية لروسيا في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، بعد أن فازت في مسابقة الفردي للنساء، كما فازت المواطنة الروسية يفغينيا ميدفيديفا بالميدالية الفضية.

© Sputnik. Alexander Wilf الروسية صاحبة الـ15عاما تحقق رقما عالميا في التزحلق الفني على الجليد في الألعاب الأولمبية الشتوية

كوريا الجنوبية — سبوتنيك . وسجلت زاغيتوفا ما مجموعه 239.57 نقطة في البرنامج القصير والحر، متقدمة بـ 1.31 نقطة على يفغينيا ميدفيديفا (238.26). وجاءت في المركز الثالث الكندية كيتلين أوسموند (231.02 نقطة).

أما المتزلجة الروسية، ماريا سوتسكوفا، فشغلت المركز الثامن بحصولها على 198.10 نقطة.

وقد بلغ مجموع ما حققه الرياضيين الروس في دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ، واحدة ذهبية، وخمس فضيات وثماني ميداليات برونزية. ويحتل الرياضيون الروس المركز الخامس عشر في ترتيب الفرق بدورة الألعاب الأولمبية.