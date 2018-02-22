تجريد ثنائي الكيرلينغ الروسي من الميدالية البرونزية

جردت محكمة التحكيم الرياضي الثنائي الروسي ألكسندر كروشيلنيتسكي ومواطنته أناستاسيا بريزغالوفا من ميداليتهم البرونزية التي فازا بها ضمن مسابقة الكيرليينغ في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في كوريا الجنوبية.

© Sputnik. Vladimir Pesnya رياضية روسية مشاركة في الأولمبياد تثير إعجاب الصحافة العالمية بجمالها (صور)

قرار المحكمة بتجريد الثنائي الروسي من الميدالية جاء بعد إعلانها بأن كروشيلنيتسكي قد انتهك قواعد مكافحة المنشطات.

حيث جاءت عينة الكشف عن المنشطات التي أخذت من اللاعب إيجابية، وتأكد استخدامه لمادة "الميلدونيوم" المحظورة رياضيا.

وكانت محكمة التحكيم الرياضية قد ألغت جلسة استماع الرياضي الروسي ألكسندر كروشيلنيتسكي، الفائز بميدالية أولمبية، عقب اختبار إيحابي للمنشطات،

بناء على طلب من الطرفين، مشيرة إلى أن القرار سيتخذ على أساس بيانات مكتوبة ستنشر اليوم الخميس.