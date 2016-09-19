ما وراء الطبيعة...الجمال الخيالي يتكلم عن نفسه

قامت المصورة الروسية مارغاريتا كاريفا بالتقاط عدد من الصور الرائعة التي تعبر عن الفن الراقي، باستخدام نماذج وشخصيات خيالية.

والتقطت عدسة المصورة عددا من الصور للمرأة والطبيعة، كما يوجد على صفحتها على "فيسبوك" و"إينستاغرام" عدد من الصور الأخرى الرائعة.