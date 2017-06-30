باقة صور هذا الأسبوع من "سبوتنيك"

أقيمت المسابقة الدولية للمصورين الشباب، التي تم تنظيمها من قبل مجموعة وسائل الإعلام "روسيا سيغودنيا"، وتحت رعاية اللجنة الوطنية الروسية لمنظمة اليونسكو. نقدم لكم أعمال المصورين الفائزين بالمسابقة في مجال الرياضة.