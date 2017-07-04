الأسطورة "سو-24" تحتفل بعامها الخمسين

بدأ إنشاء وتطوير الطائرة الهجومية "سو-24" باسمه الرمزي "تي — 6" (T-6) في عام 1961.

وانتهى العمل على تعديلات النموذج الأول للطائرة "تي-6-1" في مايو/ أيار عام 1967. وتم تجربتها من قبل الطيار السوفيتي فلاديمير إليوشين في 2 يوليو/ تموز.

وفي 4 فبراير/ شباط عام 1975، دخلت الطائرة الهجومية "سو-24" حيز الخدمة. وكان ذلك مرحلة هامة في تاريخ تطوير صناعة الطائرات الوطنية للاتحاد السوفيتي.

بحيث أصبحت طائرات "سو-24" أول طائرات هجومية سوفيتية، التي تتميز بنظام الملاحة الجوية/ نظام الهجوم الرقمي.