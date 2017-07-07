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15:49 07 يوليو/ تموز 2017
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

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    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • حفل زفاف لاعب كرة القدم لنادي برشلونة ليونيل ميسي ورفيقة دربه أنتونيللا روكوتسو في روساريو، الأرجنتين 30 يونيو/ حزيران 2017
    • إنشاء عازل ترابي بواسطة جرافة خلال تصفية حرائق الغابات في ضواحي قرية غيتشورا بجمهورية بورياتيا، روسيا الاتحادية
    • مواطنون صينيون على خلفية إطلاق قمر صناعي Long March-5 Y2 في محافظة هاينان ، الصين 2 يوليو/ تموز 2017
    • الفتيات المشاركات في مسابقة ملكة جمال الفلبين في مانيلا، الفلبين 5 يويليو/ تموز 2017
    • مصارعة من اليمين إلى اليسار- ألكسندر بوفيتكين (روسيا) وأندري رودينكو (أوكرانيا) خلال مباراة بطولة WBO International و WBA International في قاعة روسيا بموسكو
    • احتجاجات ضد استخدام جلد في صناعة الأزياء في برلين، ألمانيا 4 يوليو/ تموز 2017
    • مناورات في كراسنودارسكي كراي، روسيا - إنزال القوات الخاصة الروسية من المروحيات مي-35ام
    • الجرارات البيلاروسية تشارك في العرض بمناسبة عيد الاستقلال في مينسك، بيلاروسيا 3 يوليو/ تموز 2017
    • كأس القارات 2017 - ألمانيا تفوز بلقب بطل كأس القارات لعام 2017، سان بطرسبورغ، روسيا
    • قاذفة صواريخ تو-95إم إس الروسية خلال تنفيذ الضربات الجوية على مواقع تنظيم داعش في سوريا
    • مراسم استقبال الفرقاطة الجديدة أميرال إسين التابعة لأسطول البحر الأسود، بعد عودتها من تنفيذ المهام في سوريا
    • ألف مشارك في مسيرة الزومبي في إطار احتجاجات ضد قمة المجموعة 20 في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون بعد نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي جديد في كوريا الشمالية، 4 يوليو/ تموز 2017
    • إحدى المشاركات في مظاهرة ضد مصارعة الثيران، قبل يوم واحد من بدء مهرجان سان فيرمان، في بنبلونة، شمال إسبانيا 5 يوليو/ تموز 2017
    • قرويون خلال عبور طريق بعد الفياضانات بقرية أسيغاره، شمال شرق ولاية آسام، الهند 4 يوليو/ تموز 2017
    • متطوعو حملة هوغلاند يجمعون أنابيب وخراطيش القذائف المدفعية في الجزيرة الروسية بولشوي تيوترس في الخليج الفنلندي، روسيا الاتحادية
    • مسابقة ألعاب كوك-بورو في جمهورية ألتاي، روسيا الاتحادية
    • آثار ما بعد الأمطار الغزيرة والفياضانات في أساكورا، اليابان 6 يوليو/ تموز 2017
    • عارضات أزياء يروجن نظارات شمسية وأزياء لماركات مختلفة خلال مسيرة لعرض أزياء وسط سيدني، أستراليا 4 يوليو/ تموز 2017
    • الفعالية السنوية لعبور بحيرة زيورخ، سويسرا 5 يوليو/ تموز 2017
    • قوات وحدة الاستجابة للطوارئ تطلق النار على مواقع تنظيم داعش في الموصل، العراق 5 يوليو/ تموز 2017
    • عارضة أزياء خلال عرض أزياء تصاميم المصمم اللبناني إيلي صعب (Elie Saab) في إطار أسبوع الموضة Haute Couture في باريس، فرنسا 5 يوليو/ تموز 2017
    • مقاتلون أكراد من وحدات حماية الشعب يجرون في إحدى شوارع مدينة الرقة، سوريا 3 يوليو / تموز 2017.
    • صيادون يصطادون الأسماك في مدينة غالي، سريلانكا 1 يوليو/ تموز 2017
    • طلاب المعهد البوذي داشي تشوينخرولين (باسم دامبا جارا زاييف) في جمهورية بورياتيا، روسيا الاتحادية
    • حادث قطار في واشنطن، الولايات المتحدة 2 يوليو/ تموز 2017
    • العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ 206 لعيد الاستقلال في كاراكاس، فنزويلا 5 يوليو/ تموز 2017
    • مهرجان موسيقى الجاز الدولي في حديقة أرخانغيلسكوي
    • رجل يسير في إحدى شوارع البلدة القديمة في مدينة الموصل، العراق 2 يوليو/ تموز 2017
    © AP Photo/ Victor R. Caivano
    حفل زفاف لاعب كرة القدم من نادي "برشلونة" ليونيل ميسي ورفيقة دربه أنتونيللا روكوتسو في روساريو، الأرجنتين 30 يونيو/ حزيران 2017

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أحداث الأسبوع المنصرم في صور.

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      16:16 05.07.2017

      في سوريا...أسلحة تبعث من جديد

      يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" صورا لمصنع تصليح الأسلحة في محافظة حماة، الذي يمنح "حياة جديدة" للمدفعية السورية ومدافع الهاون والبنادق.

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      الأسطورة "سو-24" تحتفل بعامها الخمسين

      حلقت طائرة "سو-24" لأول مرة قبل خمسين عاما. ولأكثر من عقدين من الإنتاج، كانت هذه الطائرة -الأسرع من الصوت- ضمن طائرات الهجوم الجوي التي لعبت دورا مهما في الطيران السوفيتي ومن ثم في الطيران الروسي. وتبقى طائرات "سو-24"، وطائرات "سوخوي" بعد التعديلات الجديدة، في الخدمة.

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    • كأس لقارات 2017 - مباراة المكسيك ضد روسيا
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      مشجعات يشعلن "كأس القارات" في روسيا

      النساء أيضا تشاهد مبارايات كرة القدم. وقد تكون مشجعات أفضل من الرجال أحيانا! فلنلقي نظرة على مشجعات "كأس القارات 2017" في روسيا.

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    • ميسي و زوجته أنتونيلا في حفل زفافهما
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      حفل زفاف ليونيل ميسي بحضور نجوم الكرة العالمية

      حضر عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، حفل زفاف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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