مواقع جديدة في قائمة "يونيسكو" للتراث العالمي

وشملت القائمة مواقع جديدة في الأماكن الآتية: جمهورية تتارستان (روسيا)، بولندا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أفريقيا، إيران، تركيا، البرازيل، كمبوديا، الصين وغيرها.