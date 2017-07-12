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12:36 12 يوليو/ تموز 2017
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    مواقع جديدة في قائمة "يونيسكو" للتراث العالمي

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    • مشهد يطل على دير للرجال سفياجسكيي أوسبينسكي وكتدرائية أوسبينسكي في متحف تاريخي هندسي أوستروف-غراد-سفياجسك، تتارستان
    • قائمة اليونيسكو للمعالم الأثرية - رمال خوماني الصحراوية، جنوب أفريقيا
    • نظام لإدارة المصادر المائية تحت الأرض ولمنابع الرصاص والفضة والزنك في المدينة البولندية ترانوفسكي-غوري، بولندا
    • مجمع مير بري أنغكور، يحوي معبد سامبور بري كوك في عمق غابات كمبوديا لممارسة الطقوس الدينية. يعود تاريخ بنائه إلى آلاف السيني خلال حكم الخمير وهو شعب قديم كان يسكن جنوب شرق آسيا.
    • كهف فلاوهوهل داخل سلسلة جبال شفابن جورا بمنطقة بادن-فورتمبيرغ الألمانية
    • مجمع ميدان أمير جقماق، وهو و أحد أكبر وأقدم المباني التاريخية في إيران، شيد قبل 600 عام في يزد
    • ماراي بوتابواتيا، وهي أماكن كانت شيدت للعبادة وممارسة الطقوس الدينية قديما على جزيرة راياتيا، تعود إلى مجتمع بولينيزيا الفرسنية في المحيد الهادي (مجموعة جزر أو أراضي ما وراء البحار التابعة لفرنسا) أعيد ترميمها في عام 1994
    • مشهد يطل على منازل في جزيرة قولانغيو في الصين، وهي مشهورة بالإعمار الهندسي القديم واحتوائها لمتحف البيانو الوحيد في الصين، ومن هنا تعود كنيتها بـ جزيرة البيانو أو الجزيرة الموسيقية. ويذكر أنه يوجد 200 بيانو على هذه الجزيرة.
    • بحيرة ديروينت ووتر في المحمية الطبيعية الوطنية ليك-ديستريكت في بريطانيا
    • مسجد شاه جهان بمدينة أحمد آباد، الذي أمر ببنائه الامبراطور المغولي شاه جهان في مدينة دلهي القديمة، الهند
    • تمثال على شكل حذاء (صندل) لدوار تنظيم حركة المرور وسط مدينة أسمرة، إريتريا
    • جزيرة أوكينوشيما، حيث يوجد دير للرجال فقط، اليابان
    • امرأة في ريو دي جانيرو ترقص فرحة بإدراج موقع فالونغو وارف إلى قائمة اليونيسكو للتراث، وهي منطقة وصول العبيد إلى البرازيل قديما، البرازيل 10 يوليو/ تموز 2017
    • آثار أغورا في مدينة أفروديزياس، محافظة غيري، غرب تركيا . كانت مكانا لتلاقي فلاسفة اليونان قديما (400-500 ق.م.)
    © Sputnik. Maksim Bogodvid
    مشهد يطل على دير للرجال "سفياجسكيي أوسبينسكي" وكتدرائية "أوسبينسكي" في متحف تاريخي هندسي "أوستروف-غراد-سفياجسك"، تتارستان

    نقدّم لكم قائمة الونيسكو بالتراث العالمي التي شملت مواقع جديدة منها روسيا.

    وشملت القائمة مواقع جديدة في الأماكن الآتية: جمهورية تتارستان (روسيا)، بولندا، اليابان، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، أفريقيا، إيران، تركيا، البرازيل، كمبوديا، الصين وغيرها.

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