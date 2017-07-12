جميلات الطيران الدولي يرحبن بكم!

لنلقي نظرة على أعمال المصور الصحفي الروسي أليكسي فيليبوف في فئة "الرياضة" المشاركة في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو.