الأسبوع في صور

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14:38 14 يوليو/ تموز 2017
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    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • ثوران بركان ماونت سينابنغ في كارو، شمال سومطرة 8 يوليو/ تموز 2017
    • يوم مشمس غائم جزيئا - امرأة تلتقط صورة لفتاتين في أعلى منطقة فوروبيوفيي غوري في موسكو، 12 يوليو/ تموز 2017
    • مركبة فريق كاماز-ماستر (КАМАЗ-мастер) خلال المرحلة الثانية من سباق رالي شولكوفي بوت-2017 (طريق الحرير) في جمهورية تتارستان، روسيا الاتحادية
    • مصابان من أنصار المعارضة إثر استخدام الشرطة لرذاذ الفلفل في كاراكاس، فنزويلا 9 يوليو/ تموز 2017
    • من الييمين إلى اليسار: الملاكمان الروسي دينيس ليبيديف والأسترالي مارك فلينغان خلال مباراة بطولة العالم للملاكمة المحترفة
    • أحد عناصر حرتس حماية الغابات في جمهورية بورياتيا خلال القضاء على حرائق حي كابانسك في بورياتيا، روسيا الاتحادية
    • فتاة في المهرجان الموسيقي ألفا فيوتشر بيبول (Alfa Future People) في منطقة نيجيغورودسكي، روسيا
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته لمعرض إنوبروم-2017 في يكاتيرينبورغ، روسيا 10 يوليو/ تموز 2017
    • قافلة من الحافلات القديمة (ريترو حافلات، حافلة ЗиС-155) أثناء مرورها وسط موسكو، وذلك بمناسبة يوم الموااصلات في موسكو.
    • الرياضية أرينا بيستروفا (روسيا) خلال مباراة بطولة الجائزة الكبرى ريغبي-7 للنساء، بين روسيا وأيرلندا
    • متزوجان حديثا على خلفية منتجع دومباي الجبلي في قراتشاي - تشيركيسيا شمال القوقاز، روسيا الاتحادية
    • دب الشمس نائم على شجرة في حديقة الحيوانات في المدينة الأمريكية أوماها، 11 يوليو/ تموز 2017
    • قوات جيش التحرير الشعبي الصيني خلال اليوم المفتوح في قاعدة هونغ كونغ البحرية، الصين 8 يوليو/ تموز 2017
    • فتاة على شاطئ تشينغداو، الصين 22 يوليو/ تموز 2017
    • تمارين راقصي الباليه من مدينة سان بطرسبورغ قبل أداء بحيرة البجعة في مسرح مدريد للفنون، إسبانيا
    • الغارات الجوية على مناطق تنظيم داعش في مدينة الموصل القديمة، العراق 11 يوليو/ تموز 2017
    • المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
    • طفل يسبح في المياه الباردة لنافورة مياه في حديقة طوكيو، اليابان 9 يوليو/ تموز 2017
    • الملاكم فلويد مايويذر وبطل الفنون القتالية كونور ماكريغر في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة
    • ممارسة اليوغا على ألواح الركمجة في فيروديلا على ساحل البحر الأدرياتيكي، كرواتيا 10 يوليو/ تموز 2017
    • مهرجان سان فيرمان السنوي في بنبلونة، إسبانيا 11 يوليو/ تموز 2017
    • فتيات خلال يوم الأبواب المفتوحة بمناسبة الذكرى الـ 60 لبناء مطار تولماتشوفا في نوفوسيبيرسك، روسيا
    • المهرجان الـ 36 للبالنوات الهوائية في كولورادو، الولايات المتحدة 9 يوليو/ تموز 2017
    • أطفال يلعبون في الوحل خلال مهرجان الوحل السنوي في ميشيغان، الولايات المتحدة، 11 يوليو/ تموز 2017
    • الشرطة تستخدم رذاذ الفلفل بعد أن تسلقت سيارة شرطة عشية قمة مجموعة العشرين في هامبورغ، ألمانيا 7 يوليو/ تموز 2017
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته لكنيسة سباسو-بريأوراجينسكوغو لدير فالامسكوغو، بمناسبة إحياء ذكرى مؤسيي دير فالامسكي
    • المشاركون في سباق الدراجات الحر في موسكو
    • عارضات أزياء يقدمن أزياء السباحة من تصميم مود سيتي خلال عرض روك ماي سويم في باريس، فرنسا 8 يوليو/ تموز 2017
    • آثار الفياضانات إثر أمطار غزيرة في مدينة أساكورا في اليابان، 8 يوليو/ تموز 2017
    © AFP 2017/
    ثوران بركان "ماونت سينابنغ" في كارو، شمال سومطرة، 8 يوليو/ تموز 2017

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أحداث الأسبوع في صور.

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    معايير المجتمعنقاش
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