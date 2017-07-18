الرياضيون الأكثر أناقة في العالم

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    © AP Photo/ Zacharie Scheurer
    لاعب كر السلة الأمريكي راسل ويستبروك لدى وصوله لحفل تقديم مجموعة تصاميم "ديور" ربيع-صيف 2016 في باريس، فرنسا 27 يونيو/ حزيران 2015

    دخلت، لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الحاصلة على خمس جوائز من بطولات الجائزة الكبرى للتنس، قائمة "التصنيف العالمي للرياضيين الأكثر أناقة" وفقا للمجلة الرياضية المصورة "سبورتز إليوستريتد"(Sports Illustrated)، حيث جاءت في المرتبة العاشرة.

    جاء في الترتيب الأول اللاعب راسل ويستبروك، الذي يلعب في فريق "أوكلاهوما سيتي ثاندر"، والثاني، لاعب كرة القدم الأمريكي، فيكتور كروز،.

    وفي المرتبة الثالثة، جاءت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز.

    أما باقي الرياضيين وفق مجلة "سبورتز إليوستريتد"، فالمراتب من الرابعة حتى التاسعة جاء كل من: لاعب التنس السويسري، روجر فيديرر، لاعب كرة السلة الأمريكي لوبرون جيمس، ولاعب الهوكي هنريك لوندكفيست، ولاعب السلة دوين وايد، وسائق"الفورمولا 1" لويس هاميلتون، بالإضافة إلى لاعب كرة السلة أندريه إيغودالا.

    وبحسب المجلة الأمريكية، حلت لاعبة التنس الروسية في المركز العاشر لأكثر الرياضيين أناقة على مستوى العالم، متقدمة على كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، الذي حل في المرتبة الحادية عشر.


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