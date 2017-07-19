الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" وفق تصويتكم

لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو.

مسابقة أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي المحترف — هي مسابقة سنوية يشارك فيها مصورون صحافيون يافعون، تتراوح أعمارهم بين 18 و 33 عاماً.

وهي منصة روسيا الوحيدة التي تهدف إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباههم إلى تحديات التصوير الصحفي في عالمنا اليوم.

ويشارك في المسابقة هذا العام صحفيون من 76 دولة، وتم تقديم نحو 5000 صورة. سيتم تحديد "القائمة القصيرة" للمسابقة لعام 2017 تحتوي على أعمال مصورين من 14 دولة.

وبإمكانكم المشاركة في التصويت لأفضل صورة على الموقع الرئيسي للمسابقة. ويتم إعلان الفائز في 7 أغسطس/ آب 2017.