الأسبوع في صور

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19:30 21 يوليو/ تموز 2017
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    كل الأخبار
    • السياحة في القرم - فتاة أثناء التصوير مع سياح أجانب على شاطئ سوداكو
    • عرض المقاتلة الجديدة ميغ-35 متعدة المهام في معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
    • استمرار المظاهرات في كاراكاس، فنزويلا 18 يوليو/ تموز 2017
    • مهرجان سان فيرمن السنوي في المدينة الإسبانية بنبلونة، وذلك إحياء لذكرى قديس المدينة فيرمن، 17 يوليو/ تموز 2017
    • الرئيس فلاديمير بوتين يحضر مراسم افتتاح المعرض الجوي ماكس-2017 في مطار جوكوفسكي بضواحي موسكو، 18 يوليو/ تموز 2017
    • امرأة تحمل شمسية وهي تسير باتجاه محل للورود في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 18 يوليو/ تموز 2017
    • خفاش البيسبول ماروتشي في الغرفة الزرقاء خلال حدث صنع في أمريكا (Made in America) عرض المنتجات في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، في 17 يوليو 2017.
    • مصارع السومو كايهو يأكل وجبة تشانكو في القاعة الرئيسية لمعبد غانجوجي ياكوشيدو في ناغويا، اليابان، 5 يوليو/ تموز 2017.
    • أنصار حزب فريتيلين يشاركون في مظاهرة لحملة انتخابية في ديلي بتيمور الشرقية 19 يوليو/ تموز 2017
    • الفريق الروسي يتأهل إلى نهائي بطولة العالم للسباحة الإيقاعية في بودابست، المجر
    • المركز الروسي للتوفيق بين الأطراف السورية يقدم مساعدات الإنسانية في محافظة القنيطرة، سوريا
    • ببغاء الغطاس (أو بفن الأطلنطي) يحمل مجموعة من ثعابين الرمل في منقاره بجزيرة سكومر، قبالة ساحل بيمبروكيشير، ويلز 18 يوليو/ تموز 2017
    • فتيات عراقيات يلعبن في ساحة المدرسة في الموصل، العراق 18 يوليو/ تموز 2017
    • اطفاء حريق نشب في مبنى بحي نوفي آربات بموسكو، روسيا
    • خريجات معهد موسكو للوزارة لداخلية الروسية (باسم ف. ي. كيكوتيا) على الساحة الحمراء بموسكو، روسيا
    • سكان مدينة سانتياغو يمرحون بالثلج، بعد تساقط ثلوج كثيفة شهدتها تشيلي 15 يوليو/ تموز 2017
    • صاعقة تضرب مبنى اتصالات في بوردو، فرنسا 18 يوليو/ تموز 2017
    • فتيات تستمتعن بأشعة الشمس على ضفة نهر موسكو في حديقة غوركوغو بموسكو، 19 يوليو/ تموز 2017
    • امرأة قيرغيزية تقف على يديها بينما القوس والسهم في قدميها خلال مهرجان العرقية (إتنو فيستيفال) في قرية بالقرب من بحيرة إيسيك كول، تبعد 350 كم من بشكيك، 15 يوليو/ تموز 2017
    • عامل على خلفية تصليحات المدخل الرئيسي للحديقة العامة مركز معارض عموم روسيا (ВДНХ) في موسكو، 19 يوليو/ تموز 2017
    • لاعبتا تنس الروسيتان يلينا فيسنينا ويكاتيرينا ماكاروفا خلال لحظة الفرح في مباراة (الثنائي للنساء) ويمبلدون-2017 في لندن، إنجلترا
    • حصاد القمح في كراسنودارسكي كراي، روسيا
    • عناصر القوات الديموقراطية السورية في الجبهة الشرقية لمدينة الرقة، سوريا 19 يوليو/ تموز 2017
    • اطفاء حريق دتويلر في ماريبوزا، بولاية كاليفورنيا 19 يوليو/ تموز 2017
    • رجل يبيع ملصقات صور بالقرب من مبنى ضريح الشهداء في يانغون، ميانمار 19 يوليو/ تموز 2017
    • آثار زلزال قوي ضرب مدينة بودروم، تركيا 21 يوليو/ تموز 2017
    • مباراة كرة القدم للمحترفين بين أندية روسيا، زوركي (كراسنوغورسك) ضد آرارات (موسكو)
    • صلاة الجمعة خارج باحات مسجد الأقصى، القدس، فلسطين 21 يوليو/ تموز 2017
    • شبان يقفون بالقرب من سد ملئ بمياه بحيرة بوفاي، بعد أمطار غزيرة في مومباي، الهند 20 يوليو/ تموز 2017
    • عارضات أزياء تلقطن صورة جماعية خلال فلاش موب - رقص جماعي - في طوكيو، اليابان 17 يوليو/ تموز 2017
    © Sputnik. Sergey Malgavko
    السياحة في القرم - فتاة أثناء التصوير مع سياح أجانب على شاطئ سوداكو

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أبرز أحداث الأسبوع المنصرم في ألبوم صور.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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    • الفرقة الاستعراضية الجوية الإماراتية فرسان الإمارات خلال العرض الجوي في معرض ماكس-2017
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      لقطات مذهلة من معرض الطيران "ماكس-2017"

      انطلق معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" يوم 18 يوليو/ تموز، في منطقة جوكوفسكي المحاذية للعاصمة الروسية موسكو، المعرض الدولي للطيران الذي يعتبر من أبرز المعارض الدولية المتخصصة بعالم التكنولوجيا والطيران المدني والعسكري.

      معرض الطيران الدولي"ماكس-2017"
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    • صورة بعنوان بائعة حلوى غزل البنات - للمصور القرغيزي تابيلد كاديربيكوف في مدينة بشكيك، قرغيزستان
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      الفائزون في مسابقة "أندريه ستينين" وفق تصويتكم

      لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو.

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      18:00 18.07.2017

      الرياضيون الأكثر أناقة في العالم

      دخلت، لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الحاصلة على خمس جوائز من بطولات الجائزة الكبرى للتنس، قائمة "التصنيف العالمي للرياضيين الأكثر أناقة" وفقا للمجلة الرياضية المصورة "سبورتز إليوستريتد"(Sports Illustrated)، حيث جاءت في المرتبة العاشرة.

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    • متزوجان حديثا على خلفية منتجع دومباي الجبلي في قراتشاي - تشيركيسيا شمال القوقاز، روسيا الاتحادية
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      17:30 17.07.2017

      روسيا... ومشاهد دومباي الخلابة

      منتجع دومباي الجبلي يقع داخل المحمية الطبيعية "تيبيردا"، وهو على الأرجح إحدى الوجهات السياحية الأكثر شعبية في روسيا.

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