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18:47 24 يوليو/ تموز 2017
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    ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو

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    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا
    © Sputnik. Vladimir Vyatkin
    بطولة أوروبا لـ"الرغبي" للنساء - فريقي روسيا ولاتفيا

    لأول مرة في التاريخ، استضافت موسكو بطولة أوروبا لـ"الرغبي" على الشاطئ، في 22-23 يوليو/ تموز 2017

    وشاركت في البطولة بموسكو 8 فرق رياضية رجالية، و4 فرق نسائية

     

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