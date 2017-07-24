ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو

لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو.