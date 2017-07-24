ثوران النساء...بطولة رغبي في موسكو

وشاركت في البطولة بموسكو 8 فرق رياضية رجالية، و4 فرق نسائية
لأول مرة في التاريخ، استضافت موسكو بطولة أوروبا لـ"الرغبي" على الشاطئ، في 22-23 يوليو/ تموز 2017
وشاركت في البطولة بموسكو 8 فرق رياضية رجالية، و4 فرق نسائية
يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أبرز أحداث الأسبوع المنصرم في ألبوم صور.
انطلق معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" يوم 18 يوليو/ تموز، في منطقة جوكوفسكي المحاذية للعاصمة الروسية موسكو، المعرض الدولي للطيران الذي يعتبر من أبرز المعارض الدولية المتخصصة بعالم التكنولوجيا والطيران المدني والعسكري.
لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو.
دخلت، لاعبة التنس الروسية ماريا شارابوفا، الحاصلة على خمس جوائز من بطولات الجائزة الكبرى للتنس، قائمة "التصنيف العالمي للرياضيين الأكثر أناقة" وفقا للمجلة الرياضية المصورة "سبورتز إليوستريتد"(Sports Illustrated)، حيث جاءت في المرتبة العاشرة.
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