المطارات التي تأسر أنفاسك

إنه موسم الإجازات الصيفية، وهذا الألبوم قد يلهمك إلى اختيار وجهة سفرك المقبلة...

إليكم صور المطارات ذات المشاهد الرائعة:

مطار الأميرة جوليانا الدولي في جزيرة سان مارتين

مطار كورشيفيل — ولدى هذا المطار مدرج قصير جدا. تبلغ مسافته 525 مترا بزاوية ميل 18.5%.

مطار أغاتي الذي تحيط به مياه المحيط الهندي من جميع الجهات.

مطار كاي تاك — وهو معرض لرياح جانبية قوية ومحاط بالجبال. الأمر الذي يجعل من عملية الهبوط االطائرة أمراً صعبا وخطيرا. ويعتبر المطار أحد أخطر المناطق في العالم، وذلك قبل إصدار قرار بإغلاقه في عام 1998.

مطار غيبرالتار — والفريد في هذا المطار أن المدرج الرئيسي يمر عبر أحد الطرق الرئيسية في المدينة.

مطار بارا الدولي — تصعد الطائرات وتهبط من وعلى الشاطئ.

مطار سفالبارد — مدرج الصعود والهبوط على الجليد.

مطار كونجونهاس الدولي يقع وسط حي ذات كثافة سكانية عالية.

مطار "سينت أوستاتيوس و سابا" في بونآير — ومدرجه القصير محاط بمياه مستعرة.

مطار باسم تنزينغ وهيلاري في نيبال، الهيمالايا — في نهاية المدرج هاوية ارتفاعها 500 متر.

مطار ماديرا — يحيط به جبال من جهة، ومن جهة أخرى محيط.

مطار كانساي — ويتعرض هذا المطار لزلازل كثيرة وأعاصير. كما أن قاع البحر غير مستقر في منطقة المطار.