بهجة الصيف تعود إلى موسكو

مهرجان غير عادي يجمع بين الأزهار والحلوى من جميع أنحاء روسيا والدول الأخرى.

في عام 2017 يجمع المهرجان بين تقاليد عاصمة المهرجانات "موسكو الآيس كريم" و"مربى موسكو" (اللذان كانا منفصلين سابقا)، ويتزامن مع بداية اليوم العالمي للكعك، الذي يحتفل به في العديد من البلدان في 20 يوليو/ تموز.

كما بإمكان الزوار، من المواطنين الروس والسياح، الاستمتاع ليس فقط بالمشاهدة والتذوق، بل وبتجربة جناح ورش العمل الإبداعية، حيث باستطاعتكم — أنتم أيضا- المشاركة في ورش العناية بالأزهار والنباتات المختلفة، وعمل مربى لذيذ من الأزهار والفاكهة، والمشاركة في مسابقات مختلفة،

المهرجان يقام في إطار برنامج "موسكو سيزونز" (فصول موسكو) وعلى مستوى المدينة، ويشمل المهرجان جميع منصات الترفيه العامة من حدائق ومتنزهات في جميع أنحاء العاصمة من 20 يوليو/ تموز إلى 6 أغسطس/ آب.