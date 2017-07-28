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19:49 28 يوليو/ تموز 2017
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    صور الأسبوع "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • قفزة سانتا خلال التقاط صورة جماعية في الماء في متنزه ديريافسباكن في كلامبنبورغ، شمال كوبنهاغن في 25 يوليو/ تموز 2017
    • بطولة أوروبا لـالرغبي للنساء - فريقي بيلاروسيا وجورجيا
    • مواجهات واشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية غرب مدينة رام الله، الضفة الغربية، فلسطين 22 يوليو/ تموز 2017
    • كاهن يبارك حامل صاروخ سويوز-اف غ قبل قبل الانطلاق إلى المحطة الفضائية الدولية من بايكنور
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور معرضا لمشاريع وكالة المبادرات الاستراتيجية
    • لاعب إسباني في بطولة أوروبا لرغبي الشاطئ خلال مباراة بين منتخبي أوكرانيا وإسبانيا للرجال
    • الفريق الإيطالي خلال الأداء في بطولة العالم للسباحة الإيقاعية في بودابست
    • تلاميذ ينظفون الدرج الذي يقود إلى تماثيلي الزعيمين الكوريين الشماليين الراحلين كيم إيل سونغ وكيم جونغ إيل، على تلة مانسو حيث تصادف البلاد يوم النصر فى بيونغ يانغ، كوريا الشمالية فى 27 يوليو/ تموز 2017
    • سياح على خلفية دخان يتصاعد خلف الشاطئ في بورمس-لي-ميموساس، فرنسا 26 يوليو/ تموز 2017
    • أداء بحيرة البجعة
    • قبيل بدء البروفة لمسابقة بياتلون الدبابات للألعاب العسكرية الدولية آرميا-2017، في الحديقة الوطنية باتريوت في ألابينو
    • غوسمير بيردومو من فنزويلا وإيغور ميخونتسيف من روسيا خلال المباراة للاحتفال بيوم الملاكمة الروسية على الساحة الحمراء
    • المرحلة الثانية لبطولة سيبيريا لسباق الدراجات النارية في قرية آزوف في منطقة أومسك
    • عرض أسبوع أزياء السباحة في إتاغوي، كولومبيا 24 يوليو/ تموز 2017
    • امرأة تقفز أثناء تجمع المرشحين المؤيدين للحكومة في كراكاس بفنزويلا، 25 يوليو/ تموز 2017.
    • تجميع قوس جسر القرم
    • سائح صيني على الساحة الحمراء في موسكو
    • الطيار خوان فيلاردي (إسبانيا) خلال عرض جوي لبطولة العالم ريدبول آير ريس لبلطيران في قازان
    • .لاعب كمال الأجسام خوسيه سولانو وراء الكواليس مع منافسين آخرين قبل بدء المنافسة بين هايتي وجمهورية الدومينيكان في بورت-أو-برنس في هايتي. وقد نظم هذا الحدث اتحاد الدومينيكان لكمال الأجسام ومجموعة كمال الأجسام الهايتية لدعم هذه الرياضة وجعلها أكثر سهولة فى هايتى، حيث تكافح مجموعة من لاعبي كمال الأجسام ليصبحوا محترفين فى بلد يقبض فيه الشخص عنما لا يزيد عن دولارين في اليوم الواحد.
    • طائرة سو-30 اس ام التابعة لفريق الاستعراضات الجوية الفرسان الروس خلال معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في المطار الجوي جوكوفسكي، مقاطعة موسكو
    • فتيان يلعبون خارج منازلهم المغمورة إثر الأمطار الغزيرة التي سببتها العاصفة الاستوائية نيسات أجزاء من مانيلا الكبرى، الفلبين 27 يوليو/ تموز 2017
    • الحضور يرتدون أزياء تنكرية في يوم افتتاح فعالية كوميك كون الدولية في سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 20 يوليو/ تموز 2017
    • الدب القطبي أحد الحيوانات النادرة من الحيوانات في حديقة موسكو للحيوانات في منطقة قرية سيتشيفو، موسكو
    • قرد يشرب الحليب وسط تماثيل من الثعابين مكرسة للمهرجان الهندوسي ناغ بانشامي، الذي يحتفل به الثعابين عبادة لتكريم إله الثعبان، داخل معبد على مشارف بنغالور، الهند 27 يوليو/ تموز 2017
    • المصطافون على بحيرة تشوكراكسكي في شبه جزيرة القرم
    • عارضات أزياء تقدم تصاميم لولي فام ملابس السباحة في عرض للأزياء في إطار عرض أسبوع السباحة، 22 يوليو/ تموز 2017، في ميامي بيتش، فلوريدا
    • الدبابة بي تي ار 82أ خلال التدريبات في بروفة العرض العسكري المخصص ليوم البحرية الروسية في سيفاستوبل، روسيا
    • برج سكني شاهق خلف مباني سكنية قديمة في مومباي، الهند 24 يوليو/ تموز 2017
    • رجل الاطفاء راكبا دراجته النارية، يهرب بعيدا عن حريق الغابات المندلعة بالقرب من قرية ماكاو، بالقرب من كاستيلو برانكو، البرتغال 26 يوليو/ تموز 2017
    • زورق صواريخ تشوفاشيا خلال بروفة للعرض العسكري المخصص ليوم البحرية الروسي في سان بطرسبر، روسيا
    © AFP 2017/ Sarah Christine Noergaard
    "قفزة سانتا" خلال التقاط صورة جماعية في الماء في متنزه ديريافسباكن في كلامبنبورغ، شمال كوبنهاغن في 25 يوليو/ تموز 2017
    يجدر الذكر أنه منذ عام 1957 يلتقي رجال (ونساء) السانتا من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السنوي "سانتا كلوز العالمي"

    يقدّم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع المنصرم.

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