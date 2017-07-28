صور الأسبوع "سبوتنيك"

"قفزة سانتا" خلال التقاط صورة جماعية في الماء في متنزه ديريافسباكن في كلامبنبورغ، شمال كوبنهاغن في 25 يوليو/ تموز 2017

يجدر الذكر أنه منذ عام 1957 يلتقي رجال (ونساء) السانتا من جميع أنحاء العالم في المؤتمر السنوي "سانتا كلوز العالمي"