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19:19 31 يوليو/ تموز 2017
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    السلاح الروسي..."الفريق الذهبي"

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    • الفريق الروسي يفوز بالذهبية في النهائي لبطولة العالم للسباحة الإيقاعية للنساء، بودابست
    • الروسية يوليا يفيموفا خلال بطولة العالم للسباحة، في فئة السباحة مسافة 50م للنساء، بودابست
    • الفريق الروسي في النهائي لبطولة العالم للسباحة الإيقاعية للنساء، بودابست
    • الروسيتان فاليريا بيلوفا ويوليا تيموشينينا في نهائي بطولة العالم للسباحة، في فئة القفز الثنائي للنساء من ارتفاع 10م ، بودابست
    • الروسي يفغيني ريلوف في نهائي بطولة العالم للسباحة، في فئة السباحة مسافة 200م للرجال، بودابست
    • فريق كرة الماء الروسي خلال المرحلة الثانية لبطولة كرة الماء في إطار بطولة العالم للسباحة في بودابست
    • الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكو وألكسندرا باتسكيفيتش بعد انتهاء أدائهما في النهائي لبطولة العالم للسباحة الإيقاعية، بودابست
    • الروسي ألكسندر بوندار في نهائي بطولة العالم للسباحة، في فئة القفز من ارتفاع 10م للرجال، بودابست
    • الروسية فيرونيكا بوبوفا في النهائي لبطولة العالم للسباحة ، في فئة 4 х200 م، بودابست
    • الروسي إليا زاخاروف في النهائي لبطولة العالم للسباحة، في فئة القفز من ارتفاع 3م للرجال، بودابست
    • الروسية ميخائيلا كالانتشا والروسي ألكسندر مالتسيف في النهائي لبطولة العالم للسباحة الإيقاعية، بودابست
    • الروسي نيكيتا فيدوتوف في النصف النهائي لبطولة العالم للسباحة، في فئة القفز من ارتفاع 27م للرجال، بودابست
    • الثنائي الروسي في نهائي بطولة العالم للسباحة الإيقاعية للنساء، بودابست
    • الروسيتان ناديجدا باجينا وكريستينا إليينيخ في نهائي بطولة العالم للسباحة الإيقاعية في فئة القفز من ارتفاع 3م للنساء، بودابست
    © Sputnik. Alexander Vilf
    الفريق الروسي يفوز بالذهبية في نهائي بطولة العالم للسباحة الإيقاعية للنساء، بودابست

    إليكم صور "سبوتنيك" لأفضل رياضيي المنتخب الروسي بمختلف أنواع السباحة في بطولة العالم لعام 2017 الجارية في بودابست.

    المنتخب الروسي في بطولة العالم للسباحة في بودابست، يكرر فوزه ويسجل رقما قياسيا للميداليات، وهي المرة الأولى منذ الفوز في بطولة "ملبورن-200"، حيث نال 25 ميدالية.

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