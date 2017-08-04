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14:26 04 أغسطس/ أب 2017
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    ناشيونال جيوغرافيك: أفضل مصور رحلات عام 2017

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    • المصور سرغيو تابيرو فيلاسكو فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة قوة الطبيعة لبركان كوليما في المكسيك
    • المصور رودني بورسيل فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة تحت الأمواج لراكب أمواج محترف دونافون فرانكينريتير
    • المصور تيتسويا هاشيموتو فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة الشقق الملونة لمجموعة من الألوان البراقة لبناية في منطقة غيفو في اليابان
    • المصور جوبيت جورج فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة تجسير الجيل لأب وابنه يجلسان خارج مسجد نيودلهي في عيد الفطر في الهند
    • المصور رينولد ريسكا فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة مت. برومو
    • المصور مايكل دين مورغان فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة التبريك في معبد بيساكيه
    • المصور أندرزيج بوتشينسكي فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة العين
    • المصور ميشا دي-سترويف فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة ساحة ملعب هينينغسفير لملعب كرة قدم في جزر لوفوتين في النرويج، من ارتفاع 120 مترا
    • المصور يوتاكا تاكافوجي فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة غابة الجنية، بالقرب من مدينة تامبا في اليابان
    • المصور نوربيرت فريتز فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة مستويات القراءة، توضح البنية الداخلية لمكتبة مدينة شتوتغارت الألمانية
    • المصور يوليوس واي فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة أمام لوحة الأعيان للرسام رمبرانت
    • المصور أندي يونغ فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة المدينة المسيجة، صورة جوية لهونغ كونغ
    • المصور كلين غيسيل فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة كهوف رخامية، وهي كهوف توريس ديل بين الرخامية في شيلي، في أقصى جنوب أمريكا الجنوبية
    • المصور هيرومي كانو فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة للعيش، لطيور البجع تستعد للطيران
    • المصور إف ديليك يوار فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة العبادة لأحد الدراويش في مدينة سيل، في مقاطعة كونيا بتركيا.
    • المصور شاين غروس فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة في وجهك
    • المصور تارون سينها فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة تماسيح في ريو تاركوليس، لـ 35 تمساحا في كوستا ريكا
    • المصور موين أحمد فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك لأفضل مصور رحلات عام 2017 - صورة نظرة الرجل في محطة سكك حديد غازيبور في بنغلاديش
    المصور سرغيو تابيرو فيلاسكو فاز بجائزة ناشيونال جيوغرافيك "لأفضل مصور رحلات عام 2017" - صورة "قوة الطبيعة" لبركان "كوليما" في المكسيك

    إليكم الصور المختارة في مسابقة "ناشيونال جيوغرافيك" لجائزة "أفضل مصور رحلات لعام 2017".

    وشملت القائمة تصنيفات موزعة على ثلاث فئات ــ "الناس" و"المدن" و"الطبيعة".

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