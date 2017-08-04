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18:58 04 أغسطس/ أب 2017
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

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    كل الأخبار
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    • الاحتفال بيوم قوات المظلات الروسية في أومسك، روسيا 2 أغسطس/ آب 2017
    • فعالية غسل السيارات بالبكيني في منطقة ياروسلافسكايا أوبلست، روسيا
    • ثوران بركان ماونت سينابونغ في إندونيسيا، 30 يوليو/ تموز 2017
    • الرئيس فلاديمير بوتين وبطريارك موسكو وعموم روسيا كيريل، في كتدرائية نيكولسكي في كرانشتاد، قبل بدء مراسم الاحتفال بيوم البحرية الروسية
    • مسابقة القفز من الجسر القديم: في البوسنة والهيرسك، 30 يوليو/ تموز 2017
    • زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا، المرشح للرئاسة كينيا، من حزب التحالف الوطني، محاط بأنصار جماعة ماساي، لدى وصوله لمركز صناديق الاقتراع فى سوسوا، بكينيا 2 أغسطس/ آب 2017.
    • رجل هندي يقرأ صحيفة وهو جالس داخل أنبوب في نيودلهي، الهند 2 أغسطس/ آب 2017
    • فتاة مغطاة بزيت محرك خلال مهرجان مكرس للقديس سانتو دومينغو دي غوزمان في ماناغوا، نيكاراغوا 1 أغسطس/ آب 2017
    • فرقة أيووا خلال الأداء في باكو
    • طواحين هوائية على خلفية برق في مقاطعة أودرفورلاند بالقرب من سيفرزدورف، ألمانيا الشرقية، في 1 أغسطس/ آب 2017
    • مهرجان موسيقي أرنيل ساوند في بوريانا، إسبانيا 2 أغسطس/ آب 2017
    • منظومة РБУ 6000 لسفينة مضادة للغواصات التابعة لأسطول بحر البلطيق قبردينو بلقاريا خلال العرض العسكري البحري بمناسبة يوم البحرية الروسية في بالتييسك، روسيا
    • راقصون يشاركون في مهرجان مصممي الرقصات في مسرح سانتياغو البلدي في سانتياغو، تشيلي 28 يوليو/ تموز 2017
    • أطفال يستريحون تحت شاحنة نقل في مانيلا، 3 أغسطس/ آب 2017
    • اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة في كاراكاس، فنزويلا 30 يوليو/ تموز 2017
    • الحمار الوحشي في حديقة الحيوانات في أوغسبورغ، ألمانيا 2 أغسطس/ آب 2017
    • فتيات الجائزة الكبرى فورمولا-1 في بودابست، المجر 30 يوليو/ تموز 2017
    • المقاتلة الهجومية الأمريكية سوبر هورنيت (F/A-18F Super Hornet) تحلق فوق حاملة الطائرات الأمريكية جيرالد ر. فورد، المحيط الأطلنطي 28 يوليو/ تموز 2017
    • أحد المشاركين لحركة العمال المشردين في سان باولو، البرازيل 2 أغسطس/ آب 2017
    • رجل يعبر الشارع حاملا لوح لركوب الأمواج في مدينة لوس أنجلوس، الولايت المتحدة 2 أغسطس/ آب 2017
    • لاجئون موزامبيقيون برقصون موشونغويو التقليدي خلال احتفالات يوم العالمي للاجئين في مخيم تونغوغارا للاجئين في شيبينج بمقاطعة مانيكالاند، زيمبابوي 2 أغسطس/ آب 2017
    • المدن في الليل عند الطيران فوقها بسرعة 28000 كلم / ساعة. والتقط الصورة سيرغي ريازانسكي، بينما قضت محطة الفضاء الدولية مسافة 120 كيلومترا.
    • امرأة تقود دراجة تحت الماء في الحديقة المائية في بولا، كرواتيا 1 أغسطس/ آب 2017
    • مهرجان الرقص العسكري في ادينبورغ كاستل في اسكتلندا، بريطانيا العظمى 31 يوليو/ تموز 2017
    • انطلاق الألعاب العسكرية الدولية أرميا-2017 في حقل ألابينو، بمقاطعة موسكو، روسيا
    • الفريق البرازيلي لكرة القدم الأمريكية بين النساء يحتفل بالفوز على نظيره الأمريكي في نصف الدوري من البطولة في سان دييغو، 30 يوليو/ تموز 2017
    • مسيرة في ذكرى مقتل طلاب جامعة مظاهرة عام من قبل عسكريين في 1975 في سان سلفادور، السلفادور 30 يوليو/ تموز 2017
    • عملية تنظيف عظام لهيكل ماموث يعود إلى العصر الحجري القديم، وجدت خلال الحفريات الأثرية على أراضي المتحف احتياطي كوستينكو في منطقة فورونيج، روسيا
    • فتيات تشجيع خلال المرحلة الثالثة لبطولة كرة القدم على الشاطئ للرجال، بين فريقي روسيا وبيلاروسيا في موسكو
    • مرحلة التأهل لبطولة العالم للألعاب النارية في الحديقة الأولمبية في سوتشي، روسيا
    © Sputnik. Alexey Malgavko
    الاحتفال بيوم القوات المظلية الروسية في أومسك، روسيا 2 أغسطس/ آب 2017

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أحداث الأسبوع بالصور.

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