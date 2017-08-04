صور الأسبوع من "سبوتنيك"

من الأقمار العملاقة والنجوم الساقطة إلى السديمات الغازية المذهلة، التقط مصورون من جميع أنحاء العالم بعض الظواهر الفلكية الأكثر أسراً للأنفاس لهذا العام، ليدخلوا بذلك في منافسة للحصول على جائزة "المصور الفلكي لعام 2017".