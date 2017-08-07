جائزة "ستينين" للتصوير الصحفي: الأعمال الفائزة لعام 2017

لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.

وهي منصة روسيا الوحيدة التي تهدف إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباههم إلى تحديات التصوير الصحفي في عالمنا اليوم.

وشارك في المسابقة هذا العام صحفيون من 76 دولة، وتم تقديم نحو 5000 صورة. سيتم تحديد "القائمة القصيرة" للمسابقة لعام 2017 تحتوي على أعمال مصورين من 14 دولة.