تسجيل
19:47 07 أغسطس/ أب 2017
مباشر
    بحث
    صور

    جائزة "ستينين" للتصوير الصحفي: الأعمال الفائزة لعام 2017

    انسخ الرابط
    0 3820

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان البستان للمصورة سفيتلانا تاراسوفا، روسيا (المرتبة الثانية في فئة كوكبي)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان مسرح بلا حدود للمصور أنار موفسوموف، روسيا (جائزة الشرف من لجنة تحكيم من قبل مجموعة وسائل إعلام شنغهاي المتحدة في فئة كوكبي)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان النار المطهرة للمصور فيكتور بلانكو، إسبانيا (المرتبة الثالثة في فئة كوكبي)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان الصرخة الصامتة للمصور شاخنفاز خان، بنغلادش (المرتبة الثالثة في فئة بورتريه، بطل من هذا الزمان) وجائزة شرف من قناة الميادين
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان على أطراف الأصابع للمصور أليكسي فيليبوف، روسيا (المرتبة الأولى في فئة رياضة)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان الركمجة على ساحل المحيط الهادئ في روسيا شتاء للمصور يوري سميتيوك، روسيا (المرتبة الثالثة في فئة رياضة)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان مرحلة الاسترخاء للمصور كونستانتين تشالابوف، روسيا (جائزة شرف من قبل لجنة التحكيم في فئة رياضة)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان قبل البداية للمصور أرتور ليبيديف، روسيا (جائزة شرف من قبل لجنة التحكيم في فئة رياضة)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان الإيمان. الحب. الصبا للمصورة سفيتلانا تاراسوفا، روسيا (المرتبة الثالثة في فئة كوكبي)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان مهاجرون في بلغراد للمصور أليخاندرو مارتينيز فيليز، إسبانيا (المرتبة الأولى في فئة الأخبار الرئيسية وجائزة خاصة للتصوير الإنساني من لجنة الصليب الأحمر)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان مربع فيدل الأسود للمصورة كريستينا كورميليتسينا، روسيا (المرتبة الثالثة في فئة الأخبار الرئيسية)
    • جائزة أندريه ستينين للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان الحلم الأوروبي للمصورة آنا بانتيليا، اليونان (المرتبة الثالثة في فئة الأخبار الرئيسية وجائزة خاصة للتصوير الإنساني من قبل لجنة الصليب الأحمر)
    جائزة "أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف - صورة بعنوان "البستان" للمصورة سفيتلانا تاراسوفا، روسيا (المرتبة الثانية في فئة "كوكبي")

    لنلقي نظرة على الصور التي صوت لها الجمهور على مواقع الإنترنت - أعمال المصورين الصحفيين الذين شاركوا في المسابقة الدولية للتصوير المحترف لعام 2017، التي نظمتها وكالة "روسيا سيغودنيا" للأنباء الدولية، تحت رعاية لجنة الاتحاد الروسي لليونيسكو، وتحمل اسم "جائزة أندريه ستينين" للتصوير الصحفي المحترف.

    وهي منصة روسيا الوحيدة التي تهدف إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباههم إلى تحديات التصوير الصحفي في عالمنا اليوم.

    وشارك في المسابقة هذا العام صحفيون من 76 دولة، وتم تقديم نحو 5000 صورة. سيتم تحديد "القائمة القصيرة" للمسابقة لعام 2017 تحتوي على أعمال مصورين من 14 دولة.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك