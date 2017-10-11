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10:19 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    الرئيس فلاديمير بوتين في عالم الحيوانات

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    • هنأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ 65 وأهداه جروا من فصيلة الأباي يدعى فيرني والذي يعني باللغة الروسية الوفي.
    • الرئيس فلاديمير بوتين يشارك في مشروع بيئي بوليوت ناديجدي (علو الأمل)، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال قضاء عطلته في جمهورية تيفا، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته قسم القوات الخاصة التابعة للوزارة الداخلية الروسية في بلاشيخا بضاحية موسكو، روسيا عام 2011
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارته للمحمية الطبيعية أورينبورغ، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يحمل فهدا صغيرا في الحديقة العامة بسوتشي، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين في زيارة إلى الحديقة المائية بريموؤسكي كراي في فلاديفوستوك، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يمسك بصوص صغير خلال زيارته لمزرعة الدواجن كولوس، روسيا عام 2000
    • الرئيس فلاديمير بوتين يطعم خيلا في مزرعة نيكولايفسكايا في ساراتوفسكايا أوبلست، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين والئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأكبر، ولاية ماين، الولايات المتحدة الأمريكية
    • فلاديمير بوتين ونمر الآمور، الذي أهدي إليه بمناسبة عيد ميلاده، ومن ثم تم تسليمها إلى حديقة نوفو-أوغاريفو، روسيا
    • فلاديمير بوتين ودميتري مدفيديف في سوتشي، روسيا، عام 2009
    • الرئيس فلاديمير بوتين وكلبيه بافي ويوماي خلال نزهة في ضواحي موسكو، روسيا
    • فلاديمير بوتين خلال قضاء عطلته الصيفية في جمهورية تيفا، روسيا عام 2008
    • فلاديمير بوتين في المحمية الطبيعية لوسيني أوستروف بشمال شرق موسكو، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين وكلبه يوماي قبيل بدء مقابلة في الكرملين، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين في حديقة مائية في بريمورسكي كراي، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال خلال زيارته لمحمية أوسوريسك الطبيعية في أقضى شرق روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال قضاء عطلته في جمهورية تيفا، روسيا
    © Sputnik. Ramil Sitdikov
    هنأ رئيس تركمانستان غوربانغولي بيرديموحيدوف نظيره الروسي فلاديمير بوتين في عيد ميلاده الـ65 وأهداه جروا من فصيلة الأباي يدعى "فيرني" والذي يعني باللغة الروسية "الوفي".

    لطالما عرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحبه للكلاب. لكن الكلاب ليست وحدها من حازت على حب الرئيس.

    ويعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" ألبوم صور للرئيس بوتين مع الحيوانات الأليفة والبرية، التي قضى معها وقته خلال زيارته للحدائق الوطنية العامة والمحميات الطبيعية في روسيا وخارج البلاد.

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