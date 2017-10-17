حسناوات المهرجان الشبابي الطلابي في سوتشي

افتتح، يوم الأحد الماضي، المهرجان الشبابي الطلابي العالمي في مدينة سوتشي الروسية بدورته الـ19، حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف شاب وشابة من 180 دولة.

ويزور ضيوف المهرجان أيضا 15 إقليما روسيا في كافة ربوع البلاد من كالينينغراد في الغرب إلى فلاديفوستوك في الشرق الأقصى.

وتستمر فعاليات المهرجان حتى يوم 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

يذكر، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كلف الوكالة الفدرالية لشؤون الشباب بالتحضير لاستضافة المهرجان العالمي في عام 2015. ووافقت الجمعية العامة للاتحاد العالمي للشباب الديمقراطي على طلب روسيا بإجراء الدورة الـ19 من المهرجان في سوتشي.

وسبق للاتحاد السوفيتي أن استضاف فعاليات مهرجان الشباب والطلبة العالمي مرتين في عامي 1957 و1985.