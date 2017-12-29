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16:17 29 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    صور الأسبوع الأخير لهذا العام من "سبوتنيك"

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • فتاة بين زينة أعياد رأس السنة والميلاد المجيد في موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلعب الهوكي على الساحة الحمراء في موسكو
    • الصيادون وقت الصيد قبالة سواحل سيفاستوبل، القرم
    • أطفال يرتدون زي الملائكة خلال مراسم الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في بريستينا، كوسوفو 24 ديسمبر/ كانون الاول 2017
    • أطفال سوريون يبتسمون لرجال سانتا كلاوز (بابا نويل) في الرقة، سوريا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • فريق السباحات الروسيات خلال عرض 20 عاما من الفوز تكريما لفوز الفريق الروسي على الساحة العالمية، في قصر دينامو للسباحة، موسكو
    • مصارع الثيران الفنزويلي جيسوس إنريكي كولومبو خلال مصارعة الثور في حلبة كانافيراليجو في كالي، كولومبيا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • المشاركات في المسابقة الروسية الصينية الدولية الـ 14 سفيرة الجمال في منشوريا، الصين - الروسية سفيتلانا أندروسوفا من تشيتا الحاصلة على المرتبة الثلنية (نائبة سفيرة الجمال)
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال حفل رأس السنة بحضور الأهالي والأطفال في قصر الكرملين، موسكو 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • مارة على شارع واحد في بشكيك، قيرغيزستان
    • مهرجان الظفرة للإبل في أبو ظبي، الإمارات المتحدة، 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • حادث مروع أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 15 آخرين في موسكو، روسيا 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • تجمع النساء في جنازة لرؤية جثة نور محمد تانتراى، المسلح المشتبه، الذي وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام المحلية قُتل خلال الشتباكات مع قوات الأمن الهندية فى بلدة ترال جنوبى كشمير فى 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • سباق السنة الجديدة في زي بابا نويل في نوفوسيبيرسك، روسيا 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • مهرجان رقص السالسا في كالي، كولومبيا 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • الثنائي - بيتينا بوبوفا وسيرغي موزغوف خلال الأداء في فئة العرض الحر في بطولة روسيا للتولج على الجليد في سان بطرسبورغ
    • سقوط عضو Old Surrey Burstow وWest Kent Hunt لدى قفزه فوق سياج خلال سباق الخيل السنوي في تشيدينغستون، بريطانيا 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • فلسطيني يحمل إطارا مشتعلا خلال المواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في بيت لحم، الضفة الغربية، فلسطين 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • إسقاط طائرة هليكوليز من طراز إس -130 جي من طراز إس إيركولز بواسطة مظلة جوية، خلال حفل تخرج لطيارين تابعين للقوات الجوية الإسرائيلية في قاعدة هاتزيريم الجوية في بئر السبع، صحراء النقب، 27 ديسمبر / كانون الأول 2017
    • مشارك في زي سانتا كلاوز يقفز إلى مياه ميناء برشلونة، ضمن مسابقة كوبا نادال (كأس الميلاد) في إسبانيا، 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال لقائه بالأطفال في قصر الكرملين (الذين حضروا لحفل رأس السنة)، موسكو 26 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • صورة لسديم أوريون، تبعد 91 كلم شمال شرق سديم يانغون، التقطت في 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • أعضاء نادي مورجي للسباحة من سيفاستوبل خلال مسيرة بابا نويل في يالطا
    • القط والأسماك في سيفاستوبل، القرم، روسيا
    • الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد - الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا ترامب يشاركان في تهنئة أطفال مار-أ-لاغو في بالم بيتش، في فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية 24 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • محتجون في ليما، وذلك بعد صدور إعفاء من الرئيس الحالي بيدرو بابلو كوسزينسكي للرئيس السابق ألبيرتو فوجيموري، بيرو 25 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    • عرض لمدينة الجليد في إطار مهرجان الجليد في منشوريا، الصين
    • المشاركات في المسابقة الروسية الصينية الدولية الـ 14 سفيرة الجمال في منشوريا
    • انعكاس للمارة على نافذة للمحل التجاري الحكومي غوم على الساحة الحمراء، موسكو
    • المشاركون في فعالية مسيرة بابا نويل في سان بطرسبورغ
    © Sputnik. Iliya Pitalev
    فتاة بين زينة أعياد رأس السنة والميلاد المجيد في موسكو

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أحداث الأسبوع الأخير لهذا العام في صور.

    "سبوتنيك".

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