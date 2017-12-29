حفيدات "بابا نويل" يتجولن في شوراع موسكو

مع حلول عيد رأس السنة، تتزين شوارع المدن الروسية بأبهى الحلل.

وبهذه المناسبة خرجت مجموعة من الفتيات الروسيات مرتدين زي الـ "سنيغوروتشكا" في مسيرة نظمت في حي تفيرسكوي بولفار في العاصمة موسكو.

فريق عمل سبوتنيك يأخذكم في جولة مصورة مع تلك الفتيات.