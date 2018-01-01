قامت مجموعة "MXD" بمشروع فني جديد، قدّمت فيه "روسيا عام 2046.

."سبوتنيك" — "MXD هو مشروع فني لأولئك الذين يحبون الفن وثقافة البوب، والتصوير السريالي". ننشر صور مركبة تولد حنينا لطيفا، أو مفاجأة أو الرغبة في النقر على "حفظ الصور