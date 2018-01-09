تسجيل
13:59 09 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    صور

    جميلات عالم الرياضة في عام 2017

    انسخ الرابط
    0 30

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • لاعبتا الجمباز الروسيتان دينا أفيرينا (الفضة) وأرينا أفيرينا (الذهب) خلال مرام توزيع الجوائز في بطولة العالم لألعاب الجمباز في بيزارو، إيطاليا
    • يلينا إسينبايفا - رياضية روسية وعضو اللجنة الدولية للأولمبياد، خلال الحفل الـ 15 لتوزيع الجوائز الوطنية للسينما والتلفزيون لعام 2016
    • فتاة تمسك بلوحة مرقمة تحدد موقع انطلاق سيارات فورمولا-1 في سوتشي، روسيا
    • الأوكرانية يوليا ليفتشينكو تحتفل باجتيازها العارضة في نهائيات القفز للسيدات في بطولة أوروبا لألعاب القوى لعام 2017 في بلغراد، صربيا 4 مارس، آذار 2017
    • مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    • المتزلجة الأمريكية وبطلة أولمبياد عام 2010 ليندسي فون
    • إحدى المشاركات في كرنفال BoogelWoogel في منتجع للتزلج روزا خوتور في سوتشي، روسيا
    • المتزلجو على الجليد الكندية غابريل ديلمين خلال أدائها في برنامج قصير للتزلج الفردي للنساء في طوكيو
    • بطلة العالم وأوروبا للتزلج على الجليد الروسية يفغينيا مدفيديفا
    • داريا كليشينا في المسابقة النهائية للقفز لمسافات طويلة بين النساء في بطولة العالم لألعاب القوى لعام 2017 في لندن
    • لاعبة تنس الروسية ماريا شارابوفا
    • الرياضية الروسية يوليا إفيموفا، التي فازت بالميدالية الفضية في مسابقات السباحة لمسافة 50 متر بين النساء في بطولة العالم الـ 17 للرياضات المائية في بودابست، المجر
    • لاعبة تنس الرومانية سيمونا هاليب في مباراة النصف النهائي لبطولة النساء للتنس ضد نظيرتها التشيكية كارولينا بليشكوفا في فرنسا
    • لاعبة تنس الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا
    • دوروثيا فيرير (إيطاليا) خلال التدريب في المرحلة الأولى من كأس العالم البياتلون 2017/18 في إوسترسوند، السويد
    • فتياة فرقة التجشيع للفريق Oakland Riders مدينة المكسيك، المكسيك
    • الرياضية وبطلة العالم الأولمبية الورسية في الجمباز الإيقاعي ألينا كابايفا في بيزارو، إيطاليا
    • الإسبانية فاطمة ديامي خلال مرحلة التأهل لبطولة العالم في القفز بين النساء لعام 2017، لندن، إنجلترا
    • الرياضيتان الروسيتان سفيتلانا كوليسنيتشينكا وألكسندرا باتسكيفيتش، الحاصلتا على المداليات الذهبيات في بطولة العالم للسباحة الإيقاعية الـ 22
    • فتيات فرقة التشجيع بي كا أونيكس (قازان، روسيا) خلال استراحة لمباراة ليغا أوروبا بين هذا الفريق وفريق بي كا ريال مدريد (مدريد، إسبانيا)
    • الرياضية التشيكية غابرئيلا كوكالوفا الحائزة على المرتبة الأولى في بطولة ألعاب البياتلون الشتوي في أستراليا
    • الرياضية (الكيرلنغ) الروسية آنا سيدوروفا
    • فتيات التشجيع Texans Cheerleaders
    • الرياضية النرويجية تيريزا إيوخاوغ، المتزلجة على الجليد
    • فتاة دورات حلبة المصارعة الحرة - العارضة أريانا سيليست لدى حضورها حفل العرض الأول لفيلم Thor: Ragnarok في كاليفورنيا
    • الروسية سفيتلانا كوليسنيتشينكا الحاصلة على المدالية الذهبية في بطولة السباحة الإيقاعية
    • إحدى المشاركات في كرنفال BoogelWoogel للتزلج على الجليد في المنتجع الشتوي روزا خوتور في سوتشي، روسيا
    • فتيات فرقة التجشيع في بطولة فورمولا-1 في إيطاليا
    • بطلة أولمبية في الجمباز الإيقاعي الروسية مارغاريتا مأمون
    • مشجعة فريق خا كا دينامو قبيل بدء المباراة بين الفريق وفريق خا كا ميتالورغ
    • مشجعة مكسيكية خلال مباراة كأس القارات لكرة القدم لعام 2017 في روسيا
    • فتيات فرقة التجشيع في بطولة فورمولا-1 في إيطاليا
    © Sputnik. Vladimir Pesnya
    لاعبتا الجمباز الروسيتان دينا أفيرينا (الفضة) وأرينا أفيرينا (الذهب) خلال مراسم توزيع الجوائز في بطولة العالم لألعاب الجمباز في بيزارو، إيطاليا

    أن نقول إن الأحداث الرياضية تجذب اهتماما كبيرا من قبل المشجعين والمتحمسين من جميع أنحاء العالم لن يكون ذلك كافيا. هذا الاهتمام ينبع أيضا من حسن المظهر و"الإغراء" لكل من الرياضيات المتنافسات والمشجعات.

    ونعرض لكم مجموعة من الصور لحسناوات عالم الرياضة اللاتي أبهرهن جمهورهن ليس فقط بأدائهن، بل وبجمالهن، سواء كن رياضيات محترفات، أو مشجعات، اللواتي ألقي الضوء عليهن خلال الأعوام الماضية.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, رياضة, روسيا الاتحادية, النرويج, التشيك, المكسيك, كندا, إيطاليا, إنجلترا, أستراليا, اليابان, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك