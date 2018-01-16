أول سينما في السعودية على مدى السنوات الـ 35 الماضية

ويأتي هذا على بعد أيام معدودة من سماح السلطات السعودية لأول مرة للمرأة بحضور مباريات كرة القدم.
تستعد دور عرض السينما في السعودية لأن تفتح أبوابها لأول مرة منذ 35 عاما، خلال العطلة الأسبوعية الأخيرة.
ويأتي هذا على بعد أيام معدودة من سماح السلطات السعودية لأول مرة للمرأة بحضور مباريات كرة القدم.
يختلف رد فعل الأشخاص عند قدوم فصل الشتاء، فهناك من يعشق الجلوس داخل المنزل بالقرب من المدفأة وبيده كوب من الشاي الساخن متمتعا بتساقط الثلوج في الخارج. والبعض الآخر يعشق الخروج إلى الشارع أثناء تساقط الثلوج، وذلك لإنشاء "رجل الثلج" بأشكال مختلفة وأنماط متنوعة.
أن نقول إن الأحداث الرياضية تجذب اهتماما كبيرا من قبل المشجعين والمتحمسين من جميع أنحاء العالم لن يكون ذلك كافيا. هذا الاهتمام ينبع أيضا من حسن المظهر و"الإغراء" لكل من الرياضيات المتنافسات والمشجعات.
قامت مجموعة "MXD" بمشروع فني جديد، قدّمت فيه "روسيا عام 2046.
إليكم قائمة بالدول التي لا تحتفل برأس السنة يوم 1 يناير/ كانون الثاني.
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