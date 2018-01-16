أول سينما في السعودية على مدى السنوات الـ 35 الماضية

أن نقول إن الأحداث الرياضية تجذب اهتماما كبيرا من قبل المشجعين والمتحمسين من جميع أنحاء العالم لن يكون ذلك كافيا. هذا الاهتمام ينبع أيضا من حسن المظهر و"الإغراء" لكل من الرياضيات المتنافسات والمشجعات.