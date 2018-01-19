صور الأسبوع من "سبوتنيك"

تحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا.