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15:56 19 يناير/ كانون الثاني 2018
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • مشاركة في ماراثون أو غانينوي يامي في محيط مدينة يكاترينبورغ، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يضع أكاليل الأزهار على النصب التذكاري لضحايا حصار لينينغراد، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ 75 لكسر حصار لينينغراد
    • هبوط المقاتلة سو-30 إم2 على الطريق السريع في منطقة روستوف، خلال المناورات التكتيكية للقوات الجوية في جنوب روسيا
    • المشاركون في كارنفال فيفكاني، بمناسبو الاحتفال برأس السنة الميلادية حسب التقويم الأرثذوكسي، في قرية فيفكاني جنوب غرب مقدونيا 13 يناير/ كانون الثاني 2018
    • تقييم القط البنغالي خلال عرض باريس السنوي للقطط في باريس، فرنسا 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الشرطة تحتجز متظاهرا يرتدي زي راهبة خلال زيارة بابا الفاتيكان فرانسيس إلى سانتياغو، تشيلي 15 يناير/ كانون الثاني 2018
    • عرض فني خلال بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
    • الاحتفال بعيد الغطاس في مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    • أقارب خلال جنازة صياد فلسطيني، الذي استهدفته القوات الجوية الإسرائيلية في غزة، قطاع غزة، فلسطين 13 يناير/ كانون الثاني 2018
    • إنهيار جسر في فيغويابيتال الذي يربط بين بوغوتا وفيلافيسينسو، كولومبيا 15 يناير/ كانون الثاني 2018
    • منظومة الدفاع الجوية إس-400 (تريومف) تصل سيفاستوبل، القرم، روسيا
    • فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    • السفن الحربية الأوكرانية في القرم، روسيا
    • مشارك هندي يحاول الإمساك بجاموس، خلال الفعالية السنوية جاليكاتو لترويض الجاموس في قرية بالاميدو، الهند 15 يناير/ كانون الثاني 2018
    • محليون يسيرون على لوح خشبي لعبور الممر المائي والقمامة في مانيلا 17 يناير/ كانون الثاني 2018
    • رجل يدخل الحمام الساخن في أعلى قمة جبل لاغازوي شمال إيطاليا
    • المحتجون، من أنصار الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي، يشتبكون مع شرطة الشغب في كييف، أوكرانيا 16 يناير/ كانون الثاني 2018
    • طفلة في مخيم بالونغ خالي للاجئين الروهينغا بالقرب من كوكس بازار، بنغلادش 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    • ثلاثة خيول آيسلندية في فرتهايم، ألمانيا 16 يناير/ ألمانيا 2018
    • طائرة شركة الطيران الجوي بيغاسوس (Pegasus) على منحدر مطار طرابزون على البحر الأسود، تركيا 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    • ثوران بركان مايون في الفلبين، 15 يناير/ كانون الثاني 2018
    • راقصة الباليه المكسيكية إليزا كاريللو كابريرا تقدم مجموعة Maisonnoee خلال عرض أزياء أسبوع الموضة في برلين، ألمانيا 17 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الأرجنتيني ديغو مارتن دوبليسيس قائدا مركبته هوندا خلال مسابقة داكار رالي، 13 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الشرطة خلال الاحتجاجات في الذكرى السابعة للإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي في مدينة تونس، تونس 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    • قطار يغادر محطة تونغي بعد صلاة عقب انتهاء بيشوا اجتيما (بيشوا اجتماع: اجتماع سنوي لجماعة التبليغ في بنغلادش) بالقرب من مدينة جاكا، بنغلادش 14 يناير/ كانون الثاني 2018
    • ممثلة خلال بروفة لمسرحية لا فيريتا التي نظمها دانيال فينزي باسكي في مسرح المسرح بولشوي باسم توفستونوغوف في سان بطرسبورغ، روسيا
    • مناورات عسكرية لدورية الاستطلاع الهندسي التابع للأسطول الهادئ في الحقل العسكري غورنوستاي في بريمورسكي كراي، روسيا
    • المسابقة السنوية لرسم الوشم في ريو دي جانيرو، البرازيل 12 يناير/ كانون الثاني 2018
    • المشاركون في مسيرات احتفالية فيف ترة الأيام المقدسة (ما بين عيد الميلاد وعيد الغطاس) في قرية لوجغولوفو في حي سلانتسيفسكي
    • مدرب يجد موقعا مناسبا لمتابعة بطولة كأس العالم للتزلج للنساء في باد كلاينكيرتشيم، النمسا 14 يناير/ كانون الأول 2018
    © Sputnik. Pavel Lisitsyn
    مشاركة في ماراثون "أو غانينوي يامي" في محيط مدينة يكاترينبورغ، روسيا

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة إخبارية مصورة للأسبوع المنصرم.

    "سبوتنيك".

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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    • الاحتفال بعيد الغطاس في مختلف مدن روسيا - سان بطرسبورغ
      Last update: 10:50 19.01.2018
      10:50 19.01.2018

      الروس يتحدون البرد في عيد الغطاس

      تحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا.

      19
    • سكان مدينة لينينغراد المحاصرة يخرجون من منازلهم بعد إطلاق صافرات إنذار
      Last update: 13:55 18.01.2018
      13:55 18.01.2018

      خمسة وسبعون عاما على كسر حصار لينينغراد

      يصادف اليوم ذكرى كسر حصار لينينغراد في عملية عسكرية "إسكرا" في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943.

      18
    • رجل يخرج من الحمام الساخن داخل مدينة جليدية في بايكالسك، روسيا
      Last update: 18:23 17.01.2018
      18:23 17.01.2018

      "الحمام الروسي" في مختلف مدن العالم

      بانيا (بالروسية: баня) وتعرف أيضاً بـ "الساونا الروسية" أو "الحمام الروسي"، يعتبر أشهر أنواع الاستحمام في روسيا ودول شرق أوروبا.

      12
    • محطة مترو إليكتروزوفودسكايا في موسكو
      Last update: 13:40 17.01.2018
      13:40 17.01.2018

      مترو موسكو...فن العمارة المخفية تحت الأرض

      تم إدراج ثلاث محطات من مترو أنفاق العاصمة الروسية ضمن لائحة المعالم المعمارية الوطنية، فدعونا نلقي نظرة على بعض من "الأماكن الأكثر إثارة للناس".

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