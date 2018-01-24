تسجيل
15:24 24 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    صور

    أجمل جامعات أوروبا وفقا لـ "تايمز للتعليم العالي"

    انسخ الرابط
    0 20

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا
    • كلية الثالوث (ترينيتي) في دبلن، آيرلندا
    • جامعة غرينوبل، فرنسا
    • جامعة أوبسالا، السويد
    • جامعة غدانسكي، بولندا
    • جامعة آرهوس، الدنمارك
    • جامعة روستوك، ألمانيا
    • جامعة قلمرية، البرتغال
    • جامعة بولونيا، إيطاليا
    • جامعة سلامنكا (Salamanca)، إسبانيا
    © Sputnik. Maksim Blinov
    جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا

    قامت مجلة جامعة تايمز للتعليم العالي العالمي 2018 بعرض قائمة لأجمل جامعات أوروبا.

    دخل المبنى الرئيسى لجامعة موسكو الحكومية باسم لومونوسوف ضمن قائمة أجمل عشر مؤسسات التعليم العالي فى أوروبا، وفقا لما ذكرته مجلة تايمز للتعليم العالي  Times Higher Education.

    وقد احتلت أول ثلاث مراتب أقدم الجامعات في أوروبا — جامعة بولونيا التي تقع ضمن قصر بوجي، وجامعة سالامانكا الإسبانية، والجامعة البرتغالية في كويمبرا.

    ووفقا للمعطيات، فإن المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية في منطقة فوروبيوفي غوري  في موسكو، التي صممها المهندس المعماري السوفيتي ليف رودنيف، حاز المرتبة العاشرة في التصنيف.

    "المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية يعلو على بقية حرم الجامعة بـ 240 مترا، وينتهي بمسلة طولها 57 مترا، ونجمة خماسية على قمتها تزن 12 طنا.

    وهي واحدة من "ناطحات السحاب الستالينية" في موسكو، وتحتوي على 33 كيلومترا من الممرات، و5 آلاف من الغرف".

    ويعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" صور أجمل جامعات أوروبا.

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, جامعة موسكو الحكومية, إسبانيا, إيطاليا, الدنمارك, السويد, ألمانيا, فرنسا, موسكو, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    • بركان تياتيا، وهو بركان نشط في جزيرة كوناشير لمحمية الكوريل الطبيعية
      Last update: 18:00 23.01.2018
      18:00 23.01.2018

      روسيا... طبيعة مذهلة في "أرض البراكين"

      تعد محمية الكوريل الطبيعية في الشرق الأقصى لروسيا، التي تبلغ مساحتها نحو 36.364 هكتار من الغابات والحقول والسواحل، واحدة من أكبر المواقع الشتوية للطيور البحرية.

      14
    • الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
      Last update: 17:53 22.01.2018
      17:53 22.01.2018

      الحب والجمال على جليد موسكو

      انتهت، يوم أمس، الأحد، بطولة أوروبا للتزلج على الجليد بفوز الفريق الوطني الروسي، الذي حاز على تسعة مداليات من أصل اثني عشر كانت لصالح روسيا.

      18
    • رجل يدخل الحمام الساخن في أعلى قمة جبل لاغازوي شمال إيطاليا
      Last update: 13:30 19.01.2018
      13:30 19.01.2018

      صور الأسبوع من "سبوتنيك"

      يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة إخبارية مصورة للأسبوع المنصرم.

      30
    • الاحتفال بعيد الغطاس في مختلف مدن روسيا - سان بطرسبورغ
      Last update: 10:50 19.01.2018
      10:50 19.01.2018

      الروس يتحدون البرد في عيد الغطاس

      تحتفل روسيا بعيد الغطاس، ليلة 18 - 19 يناير/ كانون الثاني من كل عام، حيث يشارك آلاف من المواطنين الروس، بل والأجانب أيضا، في ممارسة تقاليد العيد بالغطس في مياه البحيرات والأنهار في مختلف مدن روسيا.

      19

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك