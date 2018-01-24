أجمل جامعات أوروبا وفقا لـ "تايمز للتعليم العالي"

دخل المبنى الرئيسى لجامعة موسكو الحكومية باسم لومونوسوف ضمن قائمة أجمل عشر مؤسسات التعليم العالي فى أوروبا، وفقا لما ذكرته مجلة تايمز للتعليم العالي Times Higher Education.

وقد احتلت أول ثلاث مراتب أقدم الجامعات في أوروبا — جامعة بولونيا التي تقع ضمن قصر بوجي، وجامعة سالامانكا الإسبانية، والجامعة البرتغالية في كويمبرا.

ووفقا للمعطيات، فإن المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية في منطقة فوروبيوفي غوري في موسكو، التي صممها المهندس المعماري السوفيتي ليف رودنيف، حاز المرتبة العاشرة في التصنيف.

"المبنى الرئيسي لجامعة موسكو الحكومية يعلو على بقية حرم الجامعة بـ 240 مترا، وينتهي بمسلة طولها 57 مترا، ونجمة خماسية على قمتها تزن 12 طنا.

وهي واحدة من "ناطحات السحاب الستالينية" في موسكو، وتحتوي على 33 كيلومترا من الممرات، و5 آلاف من الغرف".

ويعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" صور أجمل جامعات أوروبا.