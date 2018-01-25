ملكة جمال تتارستان لعام 2018

"سبوتنيك" — وقد فازت بهذا اللقب عارضة أزياء كاميلا حسينوفا البالغة من العمر 19 عاما.
وتعقد المسابقة للمرة الـ 20 في قازان بجمهورية تتارستان الروسية.
شهدت مدينة قازان، يوم أمس الأربعاء، نهائي مسابقة "مكلة جمال تتارستان لعام 2018".
"سبوتنيك" — وقد فازت بهذا اللقب عارضة أزياء كاميلا حسينوفا البالغة من العمر 19 عاما.
وتعقد المسابقة للمرة الـ 20 في قازان بجمهورية تتارستان الروسية.
قامت مجلة جامعة تايمز للتعليم العالي العالمي 2018 بعرض قائمة لأجمل جامعات أوروبا.
تعد محمية الكوريل الطبيعية في الشرق الأقصى لروسيا، التي تبلغ مساحتها نحو 36.364 هكتار من الغابات والحقول والسواحل، واحدة من أكبر المواقع الشتوية للطيور البحرية.
انتهت، يوم أمس، الأحد، بطولة أوروبا للتزلج على الجليد بفوز الفريق الوطني الروسي، الذي حاز على تسعة مداليات من أصل اثني عشر كانت لصالح روسيا.
يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة إخبارية مصورة للأسبوع المنصرم.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)