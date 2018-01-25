تسجيل
15:48 25 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    صور

    ملكة جمال تتارستان لعام 2018

    انسخ الرابط
    0 10

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • كاميلا خوسينوفا - الفائزة بلقب ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • كاميلا خوسينوفا - الفائزة بلقب ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • عارضة أزياء تقدم مجموعة جديدة لأزياء المصمم الروسي فياتشيسلاف زايتسيف، في إطار مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان
    • مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان، تتارستان
    • عارضة أزياء تقدم مجموعة جديدة لأزياء المصمم الروسي فياتشيسلاف زايتسيف، في إطار مسابقة ملكة جمال تتارستان لعام 2018 في قازان
    © Sputnik. Maksim Bogodvid
    كاميلا خوسينوفا - الفائزة بلقب "ملكة جمال تتارستان لعام 2018" في قازان، تتارستان

    شهدت مدينة قازان، يوم أمس الأربعاء، نهائي مسابقة "مكلة جمال تتارستان لعام 2018".

    "سبوتنيك" — وقد فازت بهذا اللقب عارضة أزياء كاميلا حسينوفا البالغة من العمر 19 عاما.

    وتعقد المسابقة للمرة الـ 20 في قازان بجمهورية تتارستان الروسية.

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, تترستان, روسيا الاتحادية, قازان, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    المزيد من الصور

    • جامعة موسكو الحكومية في موسكو، روسيا
      Last update: 14:35 24.01.2018
      14:35 24.01.2018

      أجمل جامعات أوروبا وفقا لـ "تايمز للتعليم العالي"

      قامت مجلة جامعة تايمز للتعليم العالي العالمي 2018 بعرض قائمة لأجمل جامعات أوروبا.

      10
    • بركان تياتيا، وهو بركان نشط في جزيرة كوناشير لمحمية الكوريل الطبيعية
      Last update: 18:00 23.01.2018
      18:00 23.01.2018

      روسيا... طبيعة مذهلة في "أرض البراكين"

      تعد محمية الكوريل الطبيعية في الشرق الأقصى لروسيا، التي تبلغ مساحتها نحو 36.364 هكتار من الغابات والحقول والسواحل، واحدة من أكبر المواقع الشتوية للطيور البحرية.

      14
    • الرياضيان غابرئيلا باباداكيس وغيوم سيزيرون (فرنسا) خلال تقديم برنامجهما الفني في بطولة أوروبا للتزلج على الجليد في موسكو
      Last update: 17:53 22.01.2018
      17:53 22.01.2018

      الحب والجمال على جليد موسكو

      انتهت، يوم أمس، الأحد، بطولة أوروبا للتزلج على الجليد بفوز الفريق الوطني الروسي، الذي حاز على تسعة مداليات من أصل اثني عشر كانت لصالح روسيا.

      18
    • رجل يدخل الحمام الساخن في أعلى قمة جبل لاغازوي شمال إيطاليا
      Last update: 13:30 19.01.2018
      13:30 19.01.2018

      صور الأسبوع من "سبوتنيك"

      يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة إخبارية مصورة للأسبوع المنصرم.

      30

    وقد يعجبك أيضا

    الأفضل هذا الأسبوع

    الأفضل هذا الشهر

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك