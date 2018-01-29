تقاليد آسيا الوسطى... الخيل والعزم والذهب

ألامان أولاك - واحدة من الألعاب الوطنية القديمة في قرغيزستان. يستخدم في هذه اللعبة ذبيحة الماعز أو العجل. ولا توجد قواعد موحدة للمنافسات. وتعطى الجائزة للاعب الذي يمسك بالذبيحة في منتصف الدائرة، ويقذف بها في مكان معين.

في أول الأمر، يحدد القاضي، متى وأين يجب القذف بالذبيحة.

يشارك في المسابقات أكثر من 100 فارس من قرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان. وتكون الذبيحة التي تزن أكثر من 40 كغ بمثابة قذيفة للاعبين.

على الرغم من الصقيع ودرجة الحرارة 25 درجة تحت الصفر، إلا أن المشاركين يثبتون قدرتهم على التحمل. وكجائزة، يتم عرض 40 رأسا من الأغنام، و25 مهرا، و10 جمال، وسيارتين وأحزمة ذهبية للفائزين والحائزين على المرتبة الثانية والثالثة.

وفي وقت سابق، كانت تعقدت مثل هكذا مسابقات "ألامان أولاك" بعد الانتهاء من حصاد المحاصيل وقيادة الماشية من المراعي. وعادة كانت تقام من قبل أولئك الذين يختنون أبناءهم. والآن تمارس رياضة "أولان" أولائك في جنوب قرغيزستان. ومن المعروف أيضا أن مثل هذه الألعاب تنتقل من بلدة إلى بلدة، ومن قرية إلى قرية.

يعرض لكم فريق عمل "سبوتنيك" صور هذه الرياضة التقليدية.