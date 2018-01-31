أفضل صور "سبوتنيك" في يناير 2018

ألامان أولاك - واحدة من الألعاب الوطنية القديمة في قرغيزستان. يستخدم في هذه اللعبة ذبيحة الماعز أو العجل. ولا توجد قواعد موحدة للمنافسات. وتعطى الجائزة للاعب الذي يمسك بالذبيحة في منتصف الدائرة، ويقذف بها في مكان معين.