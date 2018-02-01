يقام يوم الحجاب العالمي في الأول من فبراير/ شباط.

وتدور فعاليات هذا اليوم حول محاولة رفع الوعي حول الحجاب وتعميق فهم الآخرين عنه وتعزيز التسامح الديني.

احتفل بــ"اليوم العالمي للحجاب" لأول مرة في عام 2013، وتعود الفكرة إلى الناشطة الاجتماعية ناظمة خان التي تقيم في ولاية نيويورك الأمريكية.

ومنذ 2013، يجري إحياء فعاليات هذا اليوم في أكثر من 140 بلدا، بهدف لفت الانتباه إلى التحديات التي تواجهها المسلمات، وللدعوة إلى احترام عقيدتهن واختيارهن.

Best of luck to everyone hosting and supporting @WorldHijabDay tomorrow around the globe. We are one — together #YMM #StronginHijab pic.twitter.com/diZ2cxxsyJ — WorldHijabDayYMM (@WHDYMM) February 1, 2018

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