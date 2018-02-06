حسناوات فرق التشجيع الروسية

التشجيع هو جزء لا يتجزأ من أي حدث رياضي تقريبا.

هذه الظاهرة تحظى بشعبية كبيرة ليس فقط في الدول الغربية، بل وفي روسيا أيضا.

فريق عمل "سبوتنيك" يدعوكم لإلقاء نظرة على فرق التشجيع الروسية في مباريات الهوكي، وكرة السلة، وكرة الطائرة الشاطئية، وكرة القدم الشاطئية، وغيرها.