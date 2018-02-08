كوكب المريخ في صحراء عُمان

وبحسب الموقع، سيقوم فريق ميداني صغير، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية الوطنية العُمانية، وتحت إشراف مركز دعم البعثة في النمسا (Mission Support Center in Austria) بإجراء تجارب تستعد لإرسال بعثات علمية إلى المريخ في المستقبل، بحيث تشمل مجالات الهندسة والأحياء والفلك والجيوفيزياء والجيولوجيا وعلوم الحياة وغيرها.

وتشبه صحراء ظفار، جنوبي سلطنة عُمان، إلى حد كبير سطح كوكب المريخ؛ لدرجة أن أكثر من 200 عالم من 25 دولة، الذين يدعوهم منتدى النمسا للفضاء، سيستخدمون الصحراء خلال الأسابيع الأربعة المقبلة لتجاربهم التكنولوجية الميدانية من أجل إرسال بعثة بشرية إلى المريخ.