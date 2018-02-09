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14:13 09 فبراير/ شباط 2018
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    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • رائدا فضاء روس كوسموس أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي اتسغرقت مدة 8 ساعات و 12 دققة
    • إحدى المشاركات في كرنفال سان باولو، البرازيل 3 فبراير/ شباط 2018
    • الرئيس فلاديمير بوتين يلتقط صورة جماعية وسط المشاركين في مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 75 للانتاصار في معركة ستالينغراد، 2 فبراير/ شباط 2018
    • موسك حصاد الفلفل الأحمر الحار في شيرتا في ضواحي أحمد آباد، الهند 5 فبراير/ شباط 2018
    • أجزاء من الطائرة الحربية الروسية سو-25 التي أُسقطت في إدلب، سوريا 3 فبراير/ شباط 2018
    • مصارع الثيران الكولومبي غيليرمو فالينسيا في ميدلين، كولومبيا 3 فبراير/ شباط 2018
    • سباق الشورت في بلغراد، صربيا
    • العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    • تداعيات زلزال قوي (6.4 درجة بمقياس ريختر) في هوالين، تايوان 6 فبراير/ شباط 2018
    • متظاهرون يونانيون يحملون أعلام يونانية في أثينا، اليونان 4 فبراير/ شباط 2018
    • طالبات مدرسة لعارضات أزياء ساندرا باسوس قبل بدء الدرس بمدينة ريو دي جانيرو، ابرازيل 7 فبراير/ شباط 2018
    • أحد المسلحين في الجيش السوري الحر في ضواحي مدينة الباب، سوريا 4 فبراير/ شباط 2018
    • شارع سولنيتشنايا في مقاطعة ترويتسك، نوفايا موسكفا (موسكو الجديدة)
    • القط جيمس يطل من نافذة سفارة إكوادور، حيث يقيم مؤسس ويكيليكس جوليا أسانج، في لندن، بريطانيا 6 فبراير/ شياط 2018
    • كرنفال فينيسيا، إيطاليا 4 فبراير/ شباط 2018
    • احتجاجات ضد رودريغو لوندونيو إتشيفيري الذي أعلن من مشاركته في الانتخابات الرئاسية في كولومبيا 7 فبراير/ شباط 2017
    • صورة من الفيديو قدمتها SpaceX - إنطلاق سيارة تسلا (Tesla ) الرياضية التي أطلقت في الفضاء خلال أول رحلة اختبار صاروخ فالكون الثقيل (Falcon Heavy)، 6 فبراير/ شباط 2018
    • مشاركات في كرنفال في سان باولو، البرازيل 4 فبراير/ شباط 2018
    • زلاجة كلاب الهاسكي تعبر بالقرب من كراسنويارسك، روسيا 6 فبراير/ شباط 2018
    • افتتاح حفل الرقص الكلاسيكي في دار الأوبرا الحكومي في فيينا (Opera Ball 2018)، 7 فبراير/ شباط 2018
    • (من اليمين إلى اليسار): الروسي مورات غاسييف والكوبي يونير دورتيكوس في نهائي بطولة المصارعة (WBSS) في سوتشي
    • امرأة تحمل مظلة خلال عاصفة ثلجية قوية ضربت موسكو هذا الأسبوع
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال الصلاة من أجل الفريق الأولمبي الروسي، قبل توجه الأخير إلى كوريا الجنوبية، في كاتدرائية أوسبينسكي بالكرملين في موسكو
    • كلب يقفز للإمساك بالكرة على شاطئ في بلدة كيري في روسبيغ، أيرلندا 4 فبراير/ شباط 2018
    • سياح يركبون زلاجات على جليد بحيرة كونمين في ضواحي بكين، الصين
    • فتيات فريق التشجع خلال بطولة كأس Super Bowl LII بين فريق نيو إنجلاند باتريوتس وفيلاديلفيا إيغلز في ملبع يو أي بانك في مينيابوليس، ولاية مينيسوتا، الولايات المتحدة 4 فبراير/ شباط 2018
    • رسم غرافيتي على أحد جدران مدينة أثينا، اليونان
    • فريق الهوكي الروسي خلال مراسم الاحتفال ببطولة كأس العالم للهوكي
    • رجل ينزلج على جليد شوارع باريس بعد سقوط ثلوج كثيف بالعاصمة، فرنسا 7 فبراير/ شباط 2018
    © Sputnik. Press service of Roskosmos
    رائدا فضاء "روس كوسموس" أنطون شكابليروف وألكسندر ميسوركين خلال مهمة السير خارج محطة الفضاء الدولية، والتي استغرقت مدة 8 ساعات و12 دقيقة

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع المنصرم.

    إليكم الصور البارزة لأحداث الأسبوع الماضي في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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