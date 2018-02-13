مهرجان "روسيا البدائية" لتصوير الطبيعة

افتتح في 26 يناير/ كانون الثاني 2018 الحدث الأبرز في العاصمة موسكو، مهرجان التصوير المكرس لطبيعة بلادنا روسيا - مهرجان "روسيا البدائية".

أصبح المهرجان، الذي ينعقد في العاصمة للمرة الخامسة على التوالي، لكثير من الناس تقليدا عائليا حقيقيا، بحيث يلهم الأشخاص على الإبداع والسفر إلى جميع أنحاء روسيا. كما ويساعد على التفكير في أهمية الحفاظ على الطبيعة في شكلها الأولي.

أصبح هذا المشروع أيضا منصة موثوقة لتبادل الخبرات بين المصورين المحترفين في مجالات تصوير الطبيعة، حماية الطبيعة والسياحة البيئية.

وتتمثل مهمة المهرجان في التعبير الكامل عن عمل المصورين الروس في مجال تصوير الطبيعة وإظهار تنوع طبيعة وطننا الأم.

يعرض لكم فريق "سبوتنيك" أعمال المصورين الروس المشاركين في هذا المهرجان، الذي يستمر من 26 يناير/ كانون الثاني إلى 25 فبراير/ شباط.